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Foto: Milan Ilić, Ministarstvo za brigu o selu

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Republički geodetski zavod navodi da je tokom 2025. godine prosečna ostvarena cena kuće u Srbiji bila 38.530 evra, a medijalna 28.000 evra.

Ostvarene cene kuća tokom te godine kretale su se od 1.000 evra do nekoliko miliona evra.

Cena nekretnine zavisi od više faktora, lokacije, površine, stanja objekta, zemljišta i drugih karakteristika.

Kod kupovine kuće potrebno je proveriti vlasničku dokumentaciju, uknjiženost i legalnost objekta, eventualne terete i sporove, stanje krova, temelja i zidova, kao i postojeće priključke za struju i vodu.

Takođe je potrebno proveriti troškove eventualnog ponovnog priključenja, stanje prilaznog puta, udaljenost od osnovnih sadržaja i šta tačno ulazi u cenu nekretnine.

Podaci o ostvarenim kupoprodajama dostupni su kroz Registar cena nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda.

Krov nad glavom za 15.000 evra

Kuća površine 77 kvadratnih metara u Vrbovcu kod Boljevca oglašena je za 15.000 evra.

Nekretnina se nalazi na starom putu između Boljevca i Zaječara. Prema oglasu, reč je o staroj seoskoj kući sa podrumom i tri prostorije. Kuća ima tradicionalni, etno izgled, a u jednoj prostoriji nalazi se staro ognjište.

U neposrednoj blizini kuće nalaze se škola i ambulanta.

Cena od 15.000 evra iznosi oko 195 evra po kvadratnom metru.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna ostvarena cena kuće u Srbiji tokom 2025. godine iznosila je 38.530 evra, dok je medijalna cena bila 28.000 evra.

Struja je isključena, voda nije uvedena

Prema aktuelnom oglasu, struja u kući trenutno nije priključena, ali postoji mogućnost ponovnog priključenja.

Voda takođe nije uvedena u objekat. U blizini kuće nalazi se bunar koji se, prema navodima iz oglasa, može koristiti.

Kuća se prodaje sa podrumom i tri prostorije, a u jednoj od njih nalazi se staro ognjište.

Nekretnina kod Zaječara za 19.950 evra

U Grlištu kod Zaječara oglašena je još jedna nekretnina po ceni od 19.950 evra.

Prema oglasu, nekretninu čine kućni plac površine 4,94 ara, bašta od 0,84 ara, stara kuća sa podrumom i dodatna brvnara.

Nekretnina se nalazi oko 1,3 kilometra od Grliškog jezera.

U oglasu se navodi da se u selu nalaze prodavnice, pošta, ambulanta i škola, dok autobus saobraća do Zaječara.