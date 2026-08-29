MOL dobio novu OFAC licencu za pregovore o NIS-u: Rok za dogovor produžen do 30. septembra
Mađarska kompanija MOL saopštila je da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila licencu koja joj omogućava da do 30. septembra nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
OFAC je ranije u petak produžio i posebnu licencu kojom se NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti do 30. septembra.
MOL Grupa je 19. januara 2026. godine saopštila da je sa kompanijom Gaspromnjeft potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma o kupovini 56,15 odsto udela u srpskoj kompaniji.
Kako je tada navedeno, MOL Grupa je istovremeno pregovarala i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOK, o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a u svojstvu manjinskog akcionara.
Biznis Kurir