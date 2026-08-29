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Mađarska kompanija MOL saopštila je da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila licencu koja joj omogućava da do 30. septembra nastavi pregovore o kupovini većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

OFAC je ranije u petak produžio i posebnu licencu kojom se NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti do 30. septembra.

MOL Grupa je 19. januara 2026. godine saopštila da je sa kompanijom Gaspromnjeft potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma o kupovini 56,15 odsto udela u srpskoj kompaniji.

Kako je tada navedeno, MOL Grupa je istovremeno pregovarala i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata, ADNOK, o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a u svojstvu manjinskog akcionara.

Biznis Kurir

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