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Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će se do poslednjeg trenutka čekati na odluku o tome da li će OFAC produžiti licencu za nastavak rada NIS-a i posle 28. avgusta. Ona je navela da je srpska strana završila svoj deo posla u pregovorima, ali da je za završetak celokupne transakcije o preuzimanju NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje američkih vlasti.

- Konkretno, bankarske institucije traže dozvolu od američke administracije da sprovedu svoje korake. Neće da preuzimaju nikakav rizik da oni možda budu tema nekih sekundarnih sankcija - rekla je Đedović Handanović u Uranku na TV K1.

Ona je to rekla odgovarajući na pitanje šta predstavlja problem u realizaciji finansijske transakcije, s obzirom na to da je ona već dogovorena, nakon što je Vlada Srbije potpisala Ugovor između akcionara sa MOL grupom o budućem upravljanju Naftnom industrijom Srbije (NIS). Tim ugovorom bi MOL trebalo da postane većinski vlasnik NIS-a umesto Gaspromnjefta.

Ministarka je navela da će se i ovog puta na produženje operativne licence za nastavak rada NIS-a čekati praktično do samog isteka roka.

- Zaista, bez obzira na taj neki foto-finiš dva, tri dana pre isteka roka koji je američki OFAC dao, ima puno posla i puno razgovora, i pregovora, i raznih dešavanja u pozadini koje građani ne vide i ne treba da ih vide. Ono što građane zanima je da li ima dovoljno goriva na pumpama, i ono što je fakat je da, otkad su stupile sankcije, odnosno najavljene i uspostavljene od američkog OFAC-a, to je u januaru 2023, do dana današnjeg, znači kraja avgusta 2024, ničega nije falilo, bez obzira na ogroman broj problema s kojima smo bili suočeni kao zemlja - rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla i da je Rafinerija u Pančevu povećala preradu sirove nafte na 13.000 tona dnevno, što predstavlja najviši nivo u poslednjih godinu dana.

- Rafinerija radi sad na 13.000 tona prerade, to je u poslednjih godinu dana, da kažem, najveći obim prerade, što je jako dobro - naglasila je Đedović Handanović.