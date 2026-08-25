Slušaj vest

Dok se jednosobni stanovi, posebno oni do 40 kvadrata često brzo prodaju, totalno je drugačija slika kada se radi o poslovnom prostoru. Sve je više praznih lokala u Beogradu, dok neki mesecima, pa čak i godinama čekaju zakupce. Uz to, u poslednje vreme aktuelni su i krediti za mlade, a stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović, gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji otkriva gde i kako je najbolje iskoristiti tih 100.000 evra kredita za mlade.

Pašanović je komentarisao paradoks tržišta s obzirom na to da stanovi od manje kvadrata brže prodaju, iako im je cena po kvadratu skuplja.

- Tako je u svakoj industriji, mali automobili se brže prodaju od velikih. Lakše je izdati manji auto, nego limunzinu ili luksuzni auto. Tako je i u nekretninama, najlikvidniji su mali stanovi jer ukupan iznos za njih nije neizdrživ, a pogtovo zbog programa kredita za mlade. Kod nas se većinom grade famozni dvoiposobni stanovi od 65 kvadrata, tako su pravljeni posleratni objekti. Kredit za mlade se pojavio pre godinu i po dana, a razvoj lokacije traje između tri i pet godina. Ono što postoji na tržištu odmah ode jer je prevelika potražnja, a mala ponuda - započeo je Pašanović.

Pašanović ipak ističe da su stanovi za najoptimalniju prodaju od 65 do 70 kvadrata, ali sa pojavom kredita za mlade pojačala se potražnja za stanove do 100.000 evra. U skladu sa tim, napravio je logičan most zbog čega se u Beogradu kupuju manji stanovi, često i od 25-30 kvadrata.

- Međutim, nije da ih nema i da ih je nemoguće naći. Investitori će sada napraviti strukturu, pa ćemo kroz tri godine imati veću ponudu takvih stanova. Mi imamo fenomen da se ljudi ne bave izdavanjem, tu mislim na ljude koji prave zgrade, jer su visoke cene i brzi obrti, pa kada se prodaju stanovi, postoji dobar prinos. Rizično u tom poslu je to što jedan kiks, jedno zatvaranje gradilišta vrlo lako može da dovede do bankrota - kaže Pašanović.

Kako rat u Ukrajini utiče na cene stanova u Evropi?

Pašanović je stava da cene neće padati jer to znak ekonomske ili geopolitičke krize. Takođe je spomenuo i da ne može biti zdrav razlog ukoliko ponuda znatno prešiša tražnju.

- Kod nas je tržište vrlo stabilno, već 12 godina je rastuće. Generalno su sva tržišta nekretnina u svetu rastuća, a kada se desi neki pad, kao što se trenutno dešava u Beču, to znači da je neko loše projektovao razvoj građevine ili da postoji druga kriza ili recesija. Rat u Ukrajini vuče recesiju u većem delu Evrope, ali su kod nas cene ostale stabilne, odnosno idu gore. U Srbiji raste udeo tržišta u vidu stambenih kredita, nalazimo se na 35% što je rekord još od Jugoslavije. Ne očekujte pad scena jer to nije dobar znak i nekretnine se tada ne kupuju.Kupite stan čim možete jer ćete sigurno zaraditi - objašnjava Pašanović.

Foto: Kurir

Evo kako najbolje iskoristiti kredit za mlade

Pašanović ističe i da bi potencijalni korisnici kredita za mlade nekretninu trebalo da gledaju van centra, ali i potkrovlja i prizemlja.

- Moramo pomno da tražimo, nije samo stvar u delu grada, a uvek ističem svojim klijentima da su prizemlje i potkrovlje jeftinije od prosečnog kvadrata u ostatku zgrade. Potkrovlja mogu izuzetno da se izoluju i srede, u fazi smo gde to može da se napravi sasvim pristojno. Iako morate da pristanete na kompromis, ipak i prizemlje ima svoje prednosti, kao što su trenuci u kojima se pokvari lift. Kada ste mladi, sve je lakše u životu. Stambeni kredit za mlade bi trebalo da iskoristite, i ja bih da mogu. Za taj novac u širem centru grada možete da nađete stan od 30-35 kvadrata, a na periferiji možete 50-60 kvadrata. Ja upućujem na delove grada koji se razvijaju poput Ledina, Jarkova, Surčina. Smatram da će to biti izuzetno povezano zbog Expo i da će biti puno sadržaja, škola, sportskih terena, tržnig centara... Isto to važi za Mirijevo, Vidikovac, ali i Ovča ili Borča. Ljudi moraju da imaju strpljenja i da ne gledaju isključivo Dorćol, Vračar ili bliži deo Novog Beograda. Ta mesta nisu standard Beograda, već njegov najelitniji deo - kaže Pašanović.

Pašanović zaključuje da Beograd traži triput više stanova nego što se isporuči i da su zbog toga cene, uslovno rečeno, visoke.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

UZ POMOĆ DRŽAVE, PREKO 1.600 PORODICA DOŠLO DO KUPOVINE STANA: