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Legendarni bosansko-hercegovački fudbaler Edin Džeko je u prošlosti uložio mnogo novca u nekretnine u Dubrovniku, a sada je i jedan od investitora u projekat poznat kao: "Dubrovnik Pearl – Tri sestrice". Reč je o luksuznom kompleksu čija će izgradnja koštati dve milijarde evra.

Kompleks će se prostirati na površini od 300 hektara. Na jednoj od najvećih investicija na Balkanu se radi već 15 godina, a u međuvremenu investitor je uspeo osigurati potrebne dozvole usklađene s prostornim planovima.

Gde će se nalaziti luksuzni kompleks?

Radi se o području koje se prostira od Dubrovačkog primorja i Stona pa do opštine Ravno u Bosni i Hercegovini. Kompleks između ostalog uključuje devet hotela i 500 apartmana, zatim 221 samostalnu vilu i 400 rezidencija unutar hotela.

Teren za golf, marina, mali aerodrom, tehnološki park, multifunkcionalna dvorana, sportska akademija i šetnice su neki od popratnih objekata.

Iza celog projekta stoji Vicenco Blagaić koji je proteklih godina okupljao investitore, a među njima su pored Džeke, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Novak Đoković i drugi. Na društvenim mrežama projekta se pojavila i fotografija Blagaića i Džeke što je indirektna potvrda Džekine investicije, prenosi Faktor.ba.