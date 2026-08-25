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Program "Svoj na svome“ izazvao je veliko interesovanje građana i pravnih lica, a nadležnim službama pristigao je višemilionski broj prijava. O obimu posla, dosadašnjim rezultatima i procesu upisa objekata u katastar nepokretnosti direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Đorđe Milić kaže da je do sada obrađeno 335.000 potvrda.

- Radi se o velikom poduhvatu. Bilo je veoma zahtevno da se u tako kratkom roku primi nekoliko miliona digitalnih prijava. Mi smo dobili oko 2,6 miliona prijava od fizičkih i pravnih lica, a razlika do ukupnog broja odnosi se na objekte javne namene. Postoje objekti javne namene koji iz nekog razloga nisu upisani u katastar i sada je ovaj program "Svoj na svome" dobra prilika da se svi objekti upišu u katastar nepokretnosti. Bilo da se radi o nekim objektima komunalne infrastrukture ili o objektima javne namene koji iz nekog razloga nisu upisani, odnosno o objektima na kojima je bilo intervencija, pa je potrebno upisati deo koji je izgrađen bez potpune dokumentacije. U svakom slučaju, broj od 3.000.000 prijava je pred nama i mi smo optimisti da ćemo uspeti da ispunimo sve zadate ciljeve. Kako je već juče rečeno u Skupštini, 335.000 potvrda je već urađeno. Službe za katastar nepokretnosti širom Srbije vredno rade, sve potvrde koje stižu obrađuju se u što kraćem roku i vrši se upis objekata - ističe Milić.

Đorđe Milić, direktor Agencije za prostorno planiranje Foto: Kurir Televizija

Iako su zadovoljni dosadašnjim rezultatima, u nadležnim službama ističu da nema mesta za opuštanje, već da je cilj da se postupak upisa dodatno ubrza i građanima što pre obezbedi pravna sigurnost.

- Zadovoljni smo, ali uvek može bolje i ne smemo da se opuštamo, jer smo za nekih 28 nedelja uspeli da uradimo taj broj od 320.000 predmeta. To nikako ne sme da nam bude neka vrsta opuštanja, već moramo da radimo brže, bolje i jače kako bismo ispunili sve ciljeve i kako bi svi ljudi koji su podneli zahteve u što kraćem roku mogli da budu upisani u katastar. Ono što bih naglasio jeste da, kada se upišu u katastar, oni imaju potpunu pravnu sigurnost. Tu su bile neke male nedoumice, kao, na primer, da li je upis u katastar ekvivalent upotrebnoj dozvoli. Ovo je upis kojim objekti dobijaju tu takozvanu "pravnu vidljivost" i na osnovu toga se može raspolagati objektima. Prema tome, mogu potpuno legitimno da se nasleđuju ti objekti - objasnio je.

Upis donosi pravnu sigurnost

Upis u katastar građanima donosi dodatnu pravnu i ekonomsku sigurnost, jer upisane nepokretnosti mogu biti predmet prometa i opterećene hipotekom, a pozvao je i sve koji to još nisu učinili da podnesu zahtev.

- Posebno važno i što bi verovatno sve zanimalo jeste da su ove nepokretnosti koje se upisuju vidljive i na tržištu, tako da na njih mogu da se stavljaju i hipoteke. Bitno je da nijedan objekat u Republici Srbiji neće ostati neupisan i to je jedan proces koji je pred nama. Zato je važno da se ti zahtevi što pre obrade. Da podsetimo, onaj ko nije upisao objekat, može da se prijavi. Portal je otvoren do 24. oktobra i može se prijaviti, uz odgovarajuće obrazloženje, za upis u katastar nepokretnosti - kaže Milić.

Za kraj je poručio da je pred nadležnim službama veliki posao, ali da je cilj da nijedan objekat koji ispunjava uslove ne ostane neupisan u katastar.

- Rok da se sve ovo reši jeste neke dve do tri godine. Međutim, ukoliko zakonodavac nema formiranu parcelu ispod objekta, ostavljen je rok od pet godina da se formira parcela ispod objekta, tako da je to neki rok u kojem se ostvaruje potpuno jedinstvo nepokretnosti. Svaki objekat mora da ima odgovarajuću parcelu za redovnu upotrebu ili pripadajuću građevinsku na kojoj je objekat izgrađen. Tako da, ako sve sagledamo, neki krajnji rok je pet godina - zaključio je Đorđe Milić.

02:31 "SVOJ NA SVOME" POKRENUO GRAĐANE Više od 335.000 objekata upisano u katastar, evo šta to znači za vlasnike Izvor: Kurir televizija

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