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U doba kada dizel motore iz ponude novih generacija automobila postepeno, ali sigurno potiskuju benzinske, benzinsko-električne i potpuno električne opcije, lako je zaboraviti da je ova danas prilično omražena tehnologija ne tako davno bila prvi izbor mnogih vozača.

Ne samo zbog štednje goriva, nego i ponekad neverovatne pouzdanosti koju su omogućavali dizelaši iz Mercedesa. Njihov petocilindarski motor oznake OM 617 s godinama je izgradio ugled motora koji je često nadživeo sam automobil i sa kojim se bez imalo problema moglo preći danas gotovo nezamislivih milion kilometara, prema svedočanstvima brojnih mehaničara širom sveta.

Jedan od sigurno najizdržljivijih motora u istoriji, OM 617 ugrađivao se ispod dugačke haube slavnog Mercedesa W123 i bio je glavni razlog zašto je taj model postao omiljeni izbor taksista širom sveta. Legendarnom rednom petocilindrašu njegov kultni status, međutim, nije omogućila tehnološka sofisticiranost, već, naprotiv, njegova mehanička jednostavnost.

Foto: Mercedes Restorations

U doba kada je OM 617 nastao, za dizel motore je bilo sasvim uobičajeno da imaju nisku izlaznu snagu po litri zapremine. Relativno mali mehanički stres na pojedinačnim komponentama obezbeđen je masivnim klipovima i klipnjačama koji su radili u robusnom bloku, a „predimenzionirana“ je bila i radilica. Čista mehanika, drugim rečima, bez komplikovane elektronike koja je u periodu od 1974. do 1991. godine, kada se proizvodio ovaj veliki dizelaš, uglavnom bila tek ideja koja je trebalo da bude primenjena u serijskim automobilima.

Uz redovno održavanje i zamenu ulja, kao i popravke koje nisu zahtevale komplikovanu dijagnostiku, već iskusnog mehaničara sa osnovnom opremom, mnogi primerci su često prelazili više od milion kilometara, pa je u nekim slučajevima karoserija došla do kraja životnog veka pre samog motora.

Ta izuzetna izdržljivost imala je svoju cenu u obliku slabih performansi, jer je trolitarski OM 617 sa 88 KS u kasnijim verzijama 300 D nudio prilično spora ubrzanja, kao i vrlo neuglađen, gotovo „traktorski“ rad petocilindraša. Ali, sve je to bilo prihvatljivo ljubiteljima modela W123, kod kojih je on i dan-danas izuzetno cenjen i tražen automobil.