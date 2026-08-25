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Kada govorimo o vrhunskoj energetskoj efikasnosti i zadržavanju toplote u domovima, jedan materijal se apsolutno izdvaja na tržištu. Da li ste znali da je samo 25 milimetara termoizolacije od poliuretanske pene po svojoj efikasnosti potpuno jednako sloju mineralne vune od 45 milimetara, ili čak zidu od pune opeke debelom neverovatnih 860 milimetara?

Upravo ova fascinantna sposobnost zadržavanja toplote, uz minimalnu težinu i izuzetnu izdržljivost, učinila je poliuretan, poznatiji kao PUR ili PU pena, apsolutnim vladarom modernog građevinarstva.

Slučajno otkriće koje je promenilo građevinarstvo

Iako nam danas deluje kao proizvod modernog doba, poliuretan ima dugu i zanimljivu istoriju. Prvi put ga je stvorio nemački naučnik Oto Bajer pred sam početak Drugog svetskog rata, 1937. godine, u pokušaju da pronađe adekvatnu zamenu za gumu. Njegova izolaciona svojstva prva je iskoristila industrija piva 1948. godine za izolaciju buradi.

Međutim, prava revolucija nastala je 1954. godine kada je slučajnim dodavanjem vode u hemijsku reakciju stvoren kruti poliuretan. Krajem šezdesetih godina ovaj materijal je unapređen u PIR (poliizocijanurat), koji donosi drastično bolju stabilnost i otpornost na vatru. Zanimljiv je podatak da je prva pasivna kuća na svetu, sagrađena u Nemačkoj 1990. godine, koristila upravo prozore sa profilima izolovanim poliuretanom.

Sama pena nastaje hemijskom reakcijom izocijanata i poliola. Zavisno od molekularne težine poliola, dobija se fleksibilna pena (koju imamo u dušecima i auto-sedištima) ili kruta pena za građevinske izolacije. U ovom procesu, neverovatno je važna stroga kontrola i tačan odnos komponenti, jer u suprotnom gotov proizvod može postati toksičan.

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Četiri lica poliuretana: Od panela do spreja

Danas se izolacija na bazi poliuretana u građevinarstvu primenjuje u nekoliko različitih oblika, prilagođenih specifičnim potrebama objekta.

Moderni sendvič paneli (PUR i PIR)

Ovo su izuzetno popularni elementi koji se sastoje od dva spoljna sloja metala i jezgra od poliuretana, koji ujedno služi i kao moćan lepak. PUR i PIR paneli su znatno čvršći od klasičnih EPS panela i nude čak 50% bolji faktor toplotne provodljivosti. Lako se montiraju i demontiraju na čeličnim, drvenim ili betonskim konstrukcijama. Bitna razlika je u tome što su PIR paneli naprednija verzija, znatno otpornija na požare, jer efikasno usporavaju širenje plamena i dima.

Termoizolacione ploče za krovove i podove

Ploče sa takozvanim zatvorenim ćelijama obično dolaze sa završnim slojem od aluminijumske folije ili mineralnog filca. Otporne su na vlagu, buđ i štetočine. Savršene su za kose i ravne krovove, ali i za sisteme podnog grejanja, jer su dovoljno čvrste da se cevi mogu pričvrstiti direktno na njih. Zbog impresivno niske toplotne provodljivosti (0,025 W/mK), i tanji sloj ovih ploča pruža vrhunsku izolaciju, čime vlasnici dobijaju više korisnog prostora. Stručnjaci savetuju slojevito postavljanje (na primer, dva sloja po 5 centimetara) uz obavezno preklapanje ivica i lepljenje vodootpornim trakama, kako bi se potpuno eliminisali toplotni mostovi.

Pena u spreju - Revolucija u sanacijama

Prskanje poliuretanske pene postaje sve veći hit jer samo 10 centimetara ovog spreja uspešno menja 20 do 25 centimetara tradicionalnih izolacija. Nanosi se direktno na zidove, potkrovlja, temelje ili ispod crepa.

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Ovde je važno razlikovati penu sa zatvorenim i otvorenim ćelijama. Pena sa zatvorenim ćelijama zadržava gasove i stvara vrhunsku toplotnu i hidro barijeru, ali zbog toga blokira vlagu, pa prostorija mora biti vrhunski ventilisana kako ne bi došlo do kondenzacije. Sa druge strane, pena sa otvorenim ćelijama je ređa, zahteva deblji sloj za izolaciju toplote, ali fantastično blokira zvuk i dozvoljava zidu da "diše".

Meki paneli za tišinu bez premca

Pena sa otvorenom strukturom ćelija je neprikosnoven zvučni izolator. Obično je viđamo u studijima u obliku piramida ili kartona za jaja, u debljinama od 2,5 do 10 centimetara. Zanimljiva su nedavna istraživanja koja su pokazala da dodavanje 40% tekstilnog otpada u ovu penu poboljšava koeficijent smanjenja buke za neverovatnih 100%. Često se kombinuju sa gipsanim pločama za izolaciju bučnih mašinskih prostorija.

Dve strane medalje: Šta kažu ekolozi, a šta hemičari?

Poliuretanska izolacija nosi svoj "zeleni" bedž sa ponosom jer drastično smanjuje potrošnju energije za grejanje i hlađenje, savršeno eliminiše toplotne mostove, zaptiva prostor i pruža otpornost na vodu.

Ipak, postoji i druga strana priče koja izaziva polemike. Kako je poliuretan organski polimer na bazi naftnih derivata, on je u svom čistom obliku veoma zapaljiv. U slučaju požara, njegova razgradnja dovodi do oslobađanja toksičnih gasova, uključujući ugljen-monoksid i vodonik-cijanid. Zbog toga se u proizvodnji obavezno dodaju hemikalije usporivači gorenja.

Upravo te hemikalije su predmet debate, dok predstavnici hemijske industrije na osnovu laboratorijskih testova tvrde da su poliuretanske pene apsolutno bezbedne za ljude i okolinu, nezavisni istraživači apeluju na dodatna testiranja uticaja ovih materijala u nekontrolisanim, svakodnevnim kućnim uslovima, piše izolacija.rs.

Na kraju, jedno je sigurno, zahvaljujući neuporedivim termoizolacionim karakteristikama, prilagodljivosti i maloj težini, poliuretan suvereno vlada tržištem. Uprkos povremenim kritikama vezanim za hemijski sastav, proizvođači neumorno usavršavaju formule, praveći od ovog materijala nezaobilaznu komponentu svakog ozbiljnog i energetski efikasnog građevinskog poduhvata.