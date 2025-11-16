Zauzima nula prostora, a greje bolje od radijatora! U Srbiji ga smatraju luksuzom iako troši manje, a investicija se isplati već za nekoliko zima
Podno grejanje postaje sve popularnije među domaćinstvima u Srbiji jer troši manje energije, ravnomerno zagreva prostor i održava temperaturu satima nakon gašenja kotla. Reč je o sistemu koji je energetski efikasniji od radijatora, a zauzima nula prostora.
Cena ugradnje iznosi između 50 i 100 evra po kvadratu, u zavisnosti od vrste podloge, cevi i regulacije po sobama. Vreme ugradnje obično traje jedan do dva dana za stan prosečne veličine.
Niža potrošnja energije
Za razliku od radijatora kojima je potrebna znatno viša temperatura vode, podno grejanje radi na oko 35 do 40 stepeni. To donosi nižu potrošnju struje, posebno ako se sistem kombinuje sa toplotnom pumpom.
Toplota se zadržava u podu, pa kuća ostaje topla i do deset sati bez dodatnog zagrevanja.
Kako se postavlja
Visina instalacije je oko 10 do 12 centimetara, pa je sistem mnogo lakše postaviti u novogradnji nego u već završenim objektima. Kao završna obloga preporučuju se keramika, mermer, granit ili višeslojni parket, koji dobro provode toplotu. Masivni parket se ne savetuje zbog mogućeg rasušivanja.
Koje vrste podnog grejanja postoje
Postoje dva osnovna tipa: električni sistemi i sistemi na toplu vodu. Hidraulični sistemi se postavljaju u dve varijante, mokru i suvu, a najčešće se koriste u novim objektima. Suvi sistemi i električne instalacije pogodni su za renoviranje.
Najčešće zablude i šta je istina
Podno grejanje nije preskupo
Instalacija jeste skuplja od radijatora, ali se manji računi i minimalno održavanje isplate na duži rok.
Kuća se zagreva sasvim dovoljno
Temperatura poda dostiže oko 28 stepeni, a prostor postaje ravnomerno i prijatno topao.
I ne radi samo na struju
Hidraulični sistemi koriste toplu vodu i mogu da budu povezani sa kotlom ili toplotnom pumpom.
Temperatura može biti konstantna
Električni sistemi reaguju brzo, a hidraulični održavaju stabilnu toplinu uz dobru regulaciju.
Ne mora biti samo u podu
Sistem se može postaviti i u zidove ili plafon, kao dodatni izvor toplote.
Ne izaziva oticanje nogu
Moderne instalacije ne prelaze temperaturu poda od 28 do 29 stepeni, pa zdravstvenih problema nema.
Zdravo je za alergičare
Pošto ne podiže prašinu, prostor je čistiji, a vlažnost vazduha bolja.
Može se kombinovati sa parketom
Odgovarajući višeslojni parketi potpuno su bezbedni za upotrebu.
Koliko košta podno grejanje
Cena podnog grejanja zavisi od vrste sistema, kvaliteta cevi, podloge i regulacije temperature. U praksi se kreće ovako:
Cena ugradnje po kvadratu
od 50 do 70 evra za osnovne sisteme
od 80 do 100 evra za naprednije sisteme sa regulacijom po prostorijama
Šta ulazi u cenu
cevi ili grejni kablovi
termoizolaciona podloga
razvodni ormarić i regulacija
ravnajući sloj i priprema podloge
Cena završnih obloga
keramika, granit, mermer: skuplje, ali najbolje provode toplotu
višeslojni parket: umerena cena i dobra provodljivost
laminat: najjeftiniji, ali najsporije prenosi toplotu
Dodatni troškovi
ugradnja toplotne pumpe ako se želi najveća ušteda energije
izmeštanje stolarije ukoliko u objektu nema predviđene visine za instalacije
Koliko se isplati
Podno grejanje troši 30 do 40 odsto manje energije od klasičnog radijatorskog sistema, pa se investicija najčešće isplati kroz nekoliko grejnih sezona.
