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Kupatilo bez ijedne keramičke pločice donedavno je zvučalo kao ideja rezervisana za luksuzne hotele i moderne vile. Danas je situacija potpuno drugačija: u projektima brojnih evropskih dizajnera i na društvenim mrežama sve češće dominiraju kupatila bez fuga, u kojima zidovi, podovi, pa čak i umivaonici izgledaju kao da su izrađeni iz jednog komada.

Glavni razlog nije samo estetika. Sve više vlasnika domova želi kupatilo koje se lakše održava, nema fuge u kojima se vremenom skuplja vlaga i buđ, i koje ostavlja utisak većeg prostora. Upravo zato poslednjih godina mikrocement postaje jedna od najtraženijih alternativa klasičnim keramičkim pločicama.

Šta je zapravo mikrocement?

Mikrocement je tanki dekorativni premaz na bazi cementa, polimera i finih mineralnih punila koji se nanosi u sloju debljine od svega dva do tri milimetra. Ono po čemu se razlikuje od pločica jeste činjenica da stvara potpuno neprekidnu površinu bez fuga. Može da se koristi na zidovima, podovima, u tuš-kabinama, oko kada, pa čak i na policama, klupicama ili umivaonicima, stvarajući utisak jedinstvene celine.

Foto: Printscreen/Youtube

Dizajneri ističu da upravo ta neprekidna površina vizuelno povećava prostor. Budući da nema spojeva između pločica, pogled nesmetano klizi preko cele prostorije, pa i manja kupatila deluju prostranije. Zbog toga je mikrocement postao jedan od zaštitnih znakova japandi, minimalističkog, mediteranskog i savremenog spa stila uređenja. Najpopularnije su prirodne nijanse peska, toplog sivog tona, bež i boje kamena.

Praktičnost na prvom mestu

Osim izgleda, mnoge privlači i praktičnost. Budući da nema fuga, nema ni mesta na kojima se najčešće zadržavaju sapunica, prljavština ili buđ. Dovoljno je redovno obrisati površinu blagim sredstvom za čišćenje, bez ribanja spojeva, koje mnogi smatraju najzamornijim delom održavanja kupatila. Kada je pravilno zaštićen završnim premazom, mikrocement je veoma otporan na vlagu i pogodan je čak i za walk-in tuševe i mokre zone.

Još jedna velika prednost jeste to što se u mnogim slučajevima može nanositi direktno preko postojećih keramičkih pločica. To znači da tokom renoviranja nije neophodno razbijati stare obloge i stvarati velike količine građevinskog otpada. Takav način obnove često skraćuje trajanje radova i smanjuje količinu prašine u stanu.

Kvalitetan majstor je ključan

Međutim, stručnjaci upozoravaju da mikrocement nije materijal kod kojeg se isplati štedeti na izvođaču radova. Gotovo svi problemi do kojih može doći – od pucanja do odvajanja slojeva ili pojave mrlja – najčešće nisu posledica samog materijala, već loše pripremljene podloge, neodgovarajuće hidroizolacije ili nekvalitetno izvedenog završnog zaštitnog sloja. Upravo zbog toga se kvalitetna izvedba smatra važnijom od samog izbora proizvoda.

Foto: valentyn semenov / Alamy / Profimedia

Treba uzeti u obzir i to da zaštitni premaz nije trajan. U zavisnosti od intenziteta korišćenja i preporuka proizvođača, površinu je potrebno nakon nekoliko godina ponovo zaštititi novim slojem premaza kako bi ostala vodootporna i otporna na mrlje.

I cena je jedan od razloga zbog kojih mikrocement još nije potpuno potisnuo pločice. Sama izvedba je obično skuplja od standardnog postavljanja keramike jer zahteva dobre majstore i višeslojni postupak, piše portal Dnevno.hr. S druge strane, kada se koristi pri obnovi postojećih pločica, ušteda je značajna jer nema troškova rušenja i odnošenja starog materijala.

Kombinovani pristup

Zanimljivo je da dizajneri danas retko zagovaraju potpuno odbacivanje pločica. Sve češće preporučuju kombinovani pristup: mikrocement na većini zidova i podova, a pločice kao akcenat u nišama, unutar tuš-zone ili na pojedinim dekorativnim površinama. Takvo rešenje spaja najbolje od oba sveta: jednostavno održavanje i mogućnost unošenja teksture ili boje tamo gde je to poželjno.

Mikrocement sigurno neće u potpunosti zameniti keramičke pločice, ali je od alternativnog materijala prerastao u jedan od najpoželjnijih izbora za sve koji žele kupatilo koje izgleda poput luksuznog wellness prostora – a pritom se i lako održava.