Slušaj vest

Država Srbija uskoro počinje sa isplatom novog paketa finansijske podrške građanima. U septembru nas očekuju uplate od 6.000 dinara za punoletne građane, kao i posebna pomoć od 25.000 dinara namenjena određenim kategorijama. Kako ne biste propustili rokove i ostali bez svog novca, veoma je važno da znate tačna pravila, ko mora da se prijavi, ko novac dobija automatski, kako do sredstava preminulih lica i do kada novac mora da se podigne.

Ključni datumi: Kada počinje prijava i kada novac leže na račun?

Svi građani koji žele da ostvare pravo na ovu novčanu pomoć, moraju strogo da prate kalendar i ključne datume.

Elektronsko prijavljivanje građana zvanično počinje 7. septembra 2026. godine.

Isplata od 25.000 dinara: Sredstva za primaoce dečijeg dodataka biće isplaćena već 14. septembra.

Isplata od 6.000 dinara: Uplate na račune građana počeće 22. septembra 2026. godine, odvijaće se sukcesivno i trajaće do 25. septembra. Ko ispunjava uslove za isplatu 6.000 dinara?

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara imaju svi punoletni građani koji u trenutku preseka stanja ispunjavaju sledeća četiri osnovna zakonska kriterijuma:

Imaju navršenih 18 godina (punoletna su lica).

Poseduju državljanstvo Republike Srbije.

Imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Poseduju važeću ličnu kartu.

Pre nego što prijava počne 7. septembra, obavezno proverite rok važenja vaše lične karte. Aktuelan i važeći dokument je apsolutno neophodan uslov za uspešnu obradu podataka i isplatu.

Ko dobija novac automatski, a ko mora da se prijavi?

Jedna od najvećih dilema jeste da li apsolutno svi moraju da se prijavljuju. Za ogroman broj građana proces će biti potpuno automatski.

Ko automatski dobija novac?

Penzioneri (novac direktno leže na račune).

Primaoci novčane socijalne pomoći (Uključujući i primaoce jednokratne socijalne pomoći).

Građani prijavljeni u Akcionarskom fondu (Da li ste u Akcionarskom fondu moći ćete da proverite od 7. septembra na portalu Uprave za trezor).

Ko mora da podnese prijavu?

Svi ostali punoletni građani koji ispunjavaju uslove (imaju državljanstvo, prebivalište i važeću ličnu kartu), a nisu u navedenim automatskim grupama, moraće sami da se prijave ukoliko žele 6.000 dinara.

Način prijave: Procedura korak po korak

Od 7. septembra, proces prijave biće brz, jednostavan i isključivo elektronski. Nije potrebno ići na šaltere.

Korak 1: Otvorite zvaničnu stranicu Uprave za trezor na adresi: idp.trezor.gov.rs.

Korak 2: Unesite tražene lične podatke u elektronski formular (tačna obavezna polja biće javno prikazana kada se portal otključa).

Korak 3: Odaberite banku preko koje želite isplatu. Glavni isplatilac biće Banka Poštanska štedionica, gde će građanima automatski biti otvoren namenski račun za ovu svrhu.

Nakon unosa, na istom portalu moći ćete da proveravate status svoje prijave, a kasnije i status same isplate.

Važno bezbednosno upozorenje: Ne nasedajte na prevare

Zbog učestalih internet prevara (phishing), nadležni organi strogo apeluju na građane da budu maksimalno oprezni. Svoje lične podatke, matični broj (JMBG) i broj lične karte ostavljajte isključivo i jedino na zvaničnom državnom sajtu: idp.trezor.gov.rs.

Ne klikćite na sumnjive linkove iz SMS poruka ili Viber grupa, ne odgovarajte na nepoznate mejlove i ne unosite podatke na stranicama koje samo vizuelno podsećaju na državni portal. Prijava je potpuno besplatna i vrši se isključivo preko navedene adrese.

Pomoć od 25.000 dinara za decu: Koja su pravila?

Država isplaćuje i 25.000 dinara primaocima dečijeg dodataka. Ono što je važno znati jeste da se primaoci dečijeg dodatka ne prijavljuju za 25.000 dinara (novac leže 14. septembra automatski).

Međutim, ukoliko ovi građani žele i pomoć od 6.000 dinara namenjenu svim punoletnim licima, za taj iznos moraju da se prijave putem portala Uprave za trezor od 7. septembra.

Prava naslednika: Kako do novca preminulog lica?

Ukoliko se pitate da li naslednici imaju pravo da preuzmu sredstva koja pripadaju preminulim licima iz paketa državne pomoći, odgovor je potvrdan. Prema zvaničnim informacijama, naslednici neće morati da se prijavljuju za ova sredstva, već će im novac preminulog biti automatski isplaćen.

Koji je rok za podizanje novca?

Ovo je detalj na koji građani moraju da obrate posebnu pažnju, jer sredstva ne mogu stajati na računu unedogled. Rok za podizanje zavisi od izvora iz kog se isplaćuje:

Ukoliko se novac isplaćuje iz budžeta, sredstva možete podići u narednih godinu dana.

Ukoliko se isplata vrši iz Akcionarskog fonda, u tom slučaju nema roka za podizanje novca.