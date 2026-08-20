Kako da se prijavite za državnu pomoć od 6.000 dinara: Jedna grupa novac dobija automatski, a evo ko mora da se prijavi - Mali objasnio ceo postupak (VIDEO)
Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali večeras je putem video-objave na svom Instagram profilu objasnio kako građani mogu da se prijave za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, kao i ko ima obavezu da se prijavi, a ko će novac dobiti automatski.
Na početku je istakao da će svi punoletni građani Republike Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara, i to u periodu od 22. do 25. septembra.
Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć od 6.000
Mali je potom u videu objasnio sam postupak prijave, te istakao ko treba da se prijavi za pomoć, ko će novac dobiti automatski, kao i kada počinje prijava i isplata 6.000 dinara.
Prijava kreće 7. septembra, i to preko sajta Uprave za trezor. Najpre treba da proverite da li ste prijavljeni u Akcionarskom fondu, objasnio je.
Ako ste prijavljeni u Akcionarskom fondu
Ako ste prijavljeni, ne morate da se prijavljujete za pomoć; automatski će preko Akcionarskog fonda 6.000 dinara vama biti uplaćeno na račun", saopštio je Mali.
Ako niste prijavljeni u Akcionarskom fondu
Potom je objasnio kakva je procedura u slučaju da niste prijavljeni u Akcionarskom fondu.
"Ako niste prijavljeni u Akcionarskom fondu, onda treba da se prijavite, i postupak prijave je veoma jednostavan. Dakle, treba vam važeća lična karta, prebivalište u Republici Srbiji, da ste punoletni, dakle da imate napunjenih 18 godina, i da ste državljanin Republike Srbije", rekao je Mali, pa dodao:
"Ono što je važno: za naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, nema potrebe da se prijavljujete; mi ćemo vas automatski prijaviti", istakao je.
Isplata kreće 22. septembra
Kako je dodao, isplata kreće 22. septembra, traje do 25., i isplata se vrši preko banke Poštanska štedionica.
Kurir.rs