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Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali večeras je putem video-objave na svom Instagram profilu objasnio kako građani mogu da se prijave za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, kao i ko ima obavezu da se prijavi, a ko će novac dobiti automatski.

Na početku je istakao da će svi punoletni građani Republike Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara, i to u periodu od 22. do 25. septembra.

Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć od 6.000

Mali je potom u videu objasnio sam postupak prijave, te istakao ko treba da se prijavi za pomoć, ko će novac dobiti automatski, kao i kada počinje prijava i isplata 6.000 dinara.

Prijava kreće 7. septembra, i to preko sajta Uprave za trezor. Najpre treba da proverite da li ste prijavljeni u Akcionarskom fondu, objasnio je.

Ako ste prijavljeni u Akcionarskom fondu

Ako ste prijavljeni, ne morate da se prijavljujete za pomoć; automatski će preko Akcionarskog fonda 6.000 dinara vama biti uplaćeno na račun", saopštio je Mali.

Ako niste prijavljeni u Akcionarskom fondu

Potom je objasnio kakva je procedura u slučaju da niste prijavljeni u Akcionarskom fondu.

"Ako niste prijavljeni u Akcionarskom fondu, onda treba da se prijavite, i postupak prijave je veoma jednostavan. Dakle, treba vam važeća lična karta, prebivalište u Republici Srbiji, da ste punoletni, dakle da imate napunjenih 18 godina, i da ste državljanin Republike Srbije", rekao je Mali, pa dodao:

"Ono što je važno: za naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, nema potrebe da se prijavljujete; mi ćemo vas automatski prijaviti", istakao je.

Isplata kreće 22. septembra

Kako je dodao, isplata kreće 22. septembra, traje do 25., i isplata se vrši preko banke Poštanska štedionica.