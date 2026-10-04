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Paviljon igre stigao je danas u Leskovac, gde je građanima svih generacija doneo deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, koja će naredne godine okupiti svet u Srbiji.

Leskovac, prepoznatljiv po gastronomiji, bogatoj tradiciji i kulturnom nasleđu, jedan je od gradova koji će imati priliku da se predstave posetiocima iz celog sveta i pokažu zbog čega domaćin Ekspа 2027 nije samo Beograd, već cela Srbija.

Dejan Radojičić, direktor sektora finansija kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, istakao je da dolazak Karavana u Leskovac nije slučajan i da ovaj grad ima mnogo toga da predstavi svetu.

Ekspo Leskovac Foto: Branko Janačković

„Leskovac je jedan od gradova juga Srbije koji na najbolji način može da predstavi sve ono što ovaj kraj ima da ponudi. Ekspo nije samo Beograd, Ekspo je cela Srbija. Zato smo razvili program „Upoznaj Srbiju“, kojim želimo da motivišemo goste da nakon posete izložbi nastave svoje putovanje i upoznaju našu zemlju. Očekujemo više od četiri miliona posetilaca, od kojih oko 1,2 miliona iz inostranstva, i to je velika prilika da im pokažemo Leskovac, jug Srbije i sve ono po čemu je ovaj kraj prepoznatljiv“, rekao je Radojičić.

On je dodao da će Leskovac svoje mesto imati i u okviru „Srpske kuće“, paviljona u kojem će različiti delovi zemlje predstaviti svoju tradiciju, kulturu, gastronomiju, poljoprivredu i stare zanate.

Radojičić je ukazao i na mogućnosti koje Ekspo 2027 otvara domaćoj privredi kroz poslovnu platformu koja povezuje domaće kompanije sa međunarodnim učesnicima kojima će tokom priprema biti potrebni dobavljači, izvođači i različite usluge iz Srbije.

Pored privrednika, priliku da se direktno uključe u pripremu i realizaciju najvećeg međunarodnog događaja naredne godine imaće i građani kroz volonterski program Ekspа 2027.

Volonterski program

„Posebno smo ponosni na naš volonterski program, za koji imamo više od 15.000 prijavljenih (kandidata) iz čak 140 zemalja. Pozivam građane Leskovca da nam se pridruže i postanu deo našeg tima, steknu nova znanja i iskustva i upoznaju ljude iz celog sveta. Želimo da Leskovac ne bude samo jedna od stanica Ekspo karavana, već grad koji ćemo zajedno predstaviti svetu 2027. godine“, poručio je Radojičić.

Ekspo Leskovac Foto: Branko Janačković

Vladimir Kostić, gradski većnik i projektni menadžer u Kabinetu gradonačelnika Grada Leskovca, istakao je da je dolazak Ekspo karavana značajan za grad i najavio učešće Leskovca na specijalizovanoj izložbi naredne godine.

„Želimo da budemo dobri domaćini i da pokažemo sve ono što Leskovac ima. Sledeće godine učestvovaćemo na Ekspu sa svojom postavkom i predstaviti grad u najboljem svetlu - njegove turističke potencijale, kulturu i, naravno, gastronomiju po kojoj smo nadaleko poznati. Leskovački roštilj, ajvar i drugi zaštićeni brendovi deo su identiteta našeg grada i želimo da ih predstavimo posetiocima iz celog sveta“, rekao je Kostić.

Nacionalna prestonica kulture

On je podsetio da je Leskovac ove godine nacionalna prestonica kulture Srbije i da se tokom godine u gradu realizuje više od 300 manifestacija koje predstavljaju kulturu, tradiciju i stvaralaštvo juga Srbije.

„Leskovac želi da se predstavi i kao dobar domaćin. Pozivamo goste koji će naredne godine posetiti Ekspo 2027 Beograd da nastave svoje putovanje kroz Srbiju, dođu u Leskovac i upoznaju naš grad, ljude, tradiciju i sve ono što ovaj kraj ima da ponudi“, poručio je Kostić.

Ekspo karavan realizuje se uz podršku platinum sponzora - Telekom Srbije i Banke Poštanska štedionica, koji svojom podrškom doprinose da Paviljon igre stigne u gradove širom Srbije i građanima približi duh, temu i vrednosti specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.