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Na radionici „Discover Serbia“ u Beogradu, ostvareno je čak oko 1.500 poslovnih sastanaka sa oko 100 predstavnika domaće turističke privrede. Obim ovog susreta potvrđuje veliko interesovanje međunarodnih partnera za turističku ponudu Srbije uoči “EXPO 2027” i otvara prostor za nove programe koji će dovesti goste u našu zemlju.

Domaći hotelijeri, turoperatori i drugi predstavnici turističke privrede predstavili su svoju ponudu inostranim organizatorima putovanja i razgovarali o budućoj saradnji. Prema zvaničnim podacima platforme za zakazivanje sastanaka, održano je čak oko 1.500 poslovnih susreta, čime je „Discover Serbia“ pružio do sada najveću priliku za ovakvo direktno povezivanje domaće turističke privrede sa međunarodnim partnerima.

Discover Serbia Foto: TOS/Mirko Bajkuša

Inostrani gosti imali su priliku da Srbiju upoznaju i kroz studijsku posetu koja je obuhvatila Beograd, turističku ponudu Vojvodine i deo toka Dunava kroz našu zemlju. Neposredno iskustvo destinacije upotpunilo je poslovne razgovore u Ložionici, gde su razmatrani i programi koji bi posetiocima “EXPO 2027” omogućili da boravak u glavnom gradu povežu sa obilaskom drugih destinacija Srbije.

Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije, istakla je da rekordan broj učesnika i impresivan obim poslovnih sastanaka potvrđuju veliko interesovanje međunarodnih partnera za Srbiju i značaj ovog susreta uoči izložbe “EXPO 2027”.

Discover Serbia Foto: TOS/Mirko Bajkuša

- “EXPO” će biti povod da mnogi gosti upoznaju Beograd, a naš je cilj da im predstavimo i sve ono zbog čega vredi produžiti boravak i nastaviti putovanje kroz Srbiju. Zato nam je važno da organizatori putovanja već sada upoznaju naše destinacije i sa domaćim partnerima razgovaraju o programima za svoja tržišta“, rekla je Labović.

Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju kompanije Er Srbija, govorio je o značaju avio-povezanosti za razvoj turizma i dostupnost naše zemlje putnicima sa međunarodnih tržišta.

Discover Serbia Foto: TOS/Mirko Bajkuša

- Zadovoljstvo nam je što, u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije, okupljamo partnere iz turističke industrije sa ciljem razmene iskustava, unapređenja saradnje i kreiranja novih mogućnosti za promociju Srbije na globalnom tržištu. Čvrsta povezanost vazdušnog saobraćaja i turizma jedan je od ključnih preduslova za dalji rast turističkog prometa i ekonomski razvoj naše zemlje. Kao nacionalna avio-kompanija, Er Srbija ostaje posvećena jačanju međunarodne povezanosti Srbije, širenju mreže destinacija i stvaranju novih prilika za dolazak putnika iz svih krajeva sveta - rekao je Rupić.

Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027, istakao je da se jedan od najvećih efekata predstojeće izložbe očekuje upravo u turizmu, kroz značajno povećanje broja turista i noćenja u Beogradu i Srbiji.

- Želimo da tokom 93 dana EXPO poseti više od četiri miliona posetilaca, a očekujemo gotovo milion i po stranih turista koji će doći u Srbiju. Naši glavni partneri u tom zadatku su Turistička organizacija Srbije, koja radi odličan posao promovišući Beograd i Srbiju širom sveta, i Er Srbija, koja proširuje flotu i mrežu destinacija. Zajedno radimo na tome da svetu predstavimo Srbiju i sve naše turističke potencijale - rekao je Jerinić.

Nakon poslovnih sastanaka u Ložionici, program je nastavljen posetom prostoru „EXPO Playground“, gde su se učesnici bliže upoznali sa predstojećom međunarodnom specijalizovanom izložbom.

"Discover Serbia“ je obimom učešća i brojem održanih sastanaka postavio novi standard za međunarodne poslovne susrete u turizmu Srbije. Uspostavljeni kontakti i nastavak razgovora otvaraju prostor da turistička ponuda naše zemlje dobije značajnije mesto u međunarodnim programima, u godini održavanja izložbe “EXPO 2027” i nakon nje.