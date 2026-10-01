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U Beogradu se održava međunarodna radionica "DISCOVER SERBIA", na kojoj više od 100 inostranih tur-operatora ugovara saradnju s domaćom privredom, sa fokusom na promovisanju izložbe EXPO 2027.

Kako je istaknuto, cilj je da strani partneri uvrste EXPO u svoje programe, jer se tokom 93 dana manifestacije očekuje više od 4 miliona posetilaca, među kojima je milion i 5 stotina hiljada stranih turista. Podršku projektu pruža i Er Srbija, koja najavljuje proširenje mreže letova radi dočeka gostiju iz celog sveta.

Za emisiju "Redakcija" o ovoj temi govorili su Marija Labović - direktorka Turističke organizacije Srbije i Boško Rupić - direktor komercijale i strategije Er Srbije.

- Ovu radionicu smo organizovali upravo zbog činjenice da smo domaćini EXPO-a naredne godine. Ovo je trenutak kada se kreiraju programi i kada želimo stranim turoperatorima da skrenemo pažnju na to da je važno da EXPO uvrste u svoje programe, ali i da predlože šta sve turisti mogu da obiđu kada dođu u Srbiju. Verujemo da će EXPO privući i turiste koji se možda do sada nisu odlučili da posete Srbiju, a naše je da im pokažemo šta još mogu da posete tokom boravka. Verujemo da će ih i programi koje smo im ovom prilikom predstavili inspirisati da ih uvrste u svoju ponudu - rekla je Labović.

Marija Labović - direktorka Turističke organizacije Srbije Foto: Kurir Televizija

"EXPO je velika prilika"

Rupić je govorio o očekivanjima Air Srbije uoči EXPO-a 2027, ali i o značajnom jubileju koji kompaniju očekuje naredne godine.

- Što se tiče EXPO-a, za nas je to velika prilika i očekujemo ozbiljan rast broja putnika. S druge strane, 2027. godina je za nas veliki jubilej - reč je o godini u kojoj proslavljamo 100 godina avijacije u Srbiji. Bićemo prisutni i na samom EXPO-u kao airline partner, sa velikim paviljonom. Bez sumnje, Er Serbia je tu i može da odgovori na sve zahteve EXPO-a za sledeću godinu - za Kurir televiziju, rekao je Rupić.

Boško Rupić - direktor komercijale i strategije Er Srbije Foto: Kurir Televizija

01:07 EXPO 2027 MENJA TURISTIČKU SLIKU SRBIJE! Er Srbija za Kurir televiziju otkrila planove za EXPO 2027: "Očekujemo ozbiljan rast broja putnika" Izvor: Kurir televizija

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