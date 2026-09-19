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Srbija i njen glavni grad nalaze se u jeku najintenzivnijeg urbanističkog, infrastrukturnog i ekonomskog razvoja u modernoj istoriji. S obzirom na to da će se Specijalizovana izložba Ekspo 2027 održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, za tačno godinu dana ova globalna manifestacija biće već završena.

Pravi fokus ovog događaja nije samo tromesečna izložba, već takozvani koncept nasleđa. Svaki izgrađeni objekat i svaki kilometar nove infrastrukture dizajnirani su sa jasnom namenom i funkcijom koja će trajno služiti građanima Srbije nakon što delegacije napuste Beograd u avgustu 2027. godine.

1/5 Vidi galeriju Kako će izgledati EXPO kad sve bude završeno Foto: Kurir

Luksuzni "grad u gradu": 1.500 stanova za profesije od javnog značaja

Trenutno najveće gradilište u Beogradu, na kojem svakodnevno radi više od 4.000 radnika, iznedriće potpuno nov stambeni kompleks koncipiran po najvišim međunarodnim standardima. Ekspo selo u Surčinu obuhvata 1.500 potpuno opremljenih stambenih jedinica koje će tokom izložbe funkcionisati po modelu Olimpijskog sela i služiti za smeštaj međunarodnih delegacija.

Međutim, nakon avgusta 2027. godine, ovaj luksuzni kompleks prepun zelenih oaza, dugačkih drvoreda i pešačkih promenada postaje trajno vlasništvo građana Srbije. Ovi stanovi neće biti prepušteni komercijalnom tržištu. Država je donela stratešku odluku da nekretnine ponudi po povlašćenim, znatno povoljnijim cenama specifičnim ciljnim grupama. U saradnji sa građanima, u planu je da bude formiran model po kojem će prednost pri kupovini imati nosioci profesija od javnog značaja, poput medicinskih sestara, zdravstvenih radnika, nastavnika i profesora.

1/12 Vidi galeriju Zavirite u buduće Ekspo stanove: Kako će izgledati luksuzni kompleks u Surčinu Foto: Građevinska direkcija Srbije

Potpuna transformacija prestoničkog saobraćaja

Infrastrukturna mreža Beograda prolazi kroz revolucionarne promene koje će trajno rešiti problem saobraćajnih gužvi i uvesti potpuno nove vidove transporta.

Nova železnička mreža

U toku je izgradnja nove, dvokolosečne i elektrificirane pruge dužine 18,5 kilometara (za brzine do 120 km/h). Trasa kreće od Zemun Polja, sa stanicama Singidunum, Aerodrom (povezana pasarelom sa Terminalom 1), Surčin, do krajnje stanice Nacionalni stadion. Za ovu liniju već je iz Kine nabavljeno devet novih vozova, a građevinski radovi biće završeni do kraja ove godine, nakon čega u februaru 2027. kreću višemesečna testiranja. Putovanje od Prokopa do Ekspo zone trajaće 30 minuta, a od Zemun Polja do Surčina svega 15 do 20 minuta.

Stanica Nacionalni stadion

Vrednost izgradnje ovog modernog kompleksa iznosi oko 2,5 miliona evra. Stanica će imati ozelenjene, kaskadne krovove, biće potpuno prilagođena osobama sa invaliditetom i raspolagaće prostranim pothodnikom širine 9,35 metara sa staklenom lanternom.

1/6 Vidi galeriju Kako će izgledati pruga od aerodroma do centra Beograda Foto: Beobuild.rs

Novi bulevari i putevi

Pored puta Novi Beograd - Surčin, gradi se 12,5 kilometara priključnih saobraćajnica i četiri nova bulevara. Centralna saobraćajnica "Nova 4" povezaće Savu sa moto-putem, dok će posebna servisna saobraćajnica duga šest kilometara povezivati Blok 45 i Ekspo zonu i biće rezervisana isključivo za pešake i bicikliste.

Leteći taksi

Kao vrhunac tehnološkog nasleđa, Ekspo donosi leteće taksije. Zahvaljujući sporazumu potpisanom u januaru 2026. godine sa američkom kompanijom "Arčer Avijacija", Srbija će biti pionir u ovom vidu transporta.

1/4 Vidi galeriju Leteći taksi stiže u Srbiju Foto: Archer

Kulturna renesansa, ekologija i reciklaža celih objekata

Prestonica trajno dobija novi Beogradski sajam, što će omogućiti kandidaturu za buduće svetske mega-događaje.

Značajan iskorak dešava se i na desnoj obali Save u parku Ušće, koji postaje naučno-turistički epicentar. Prirodnjački muzej će, nakon 130 godina postojanja, po prvi put dobiti namensku zgradu na 1,8 hektara. Odmah pored njega niče prvi veliki Akvarijum na Balkanu, na površini od jednog hektara. Ovaj objekat krasiće krovna bašta i stakleni podvodni tuneli koji će prikazivati ekosisteme od Dunava i Crnog mora do okeanskih dubina sa ajkulama, a sve uz maksimalno očuvanje i proširenje postojećeg zelenog fonda parka Ušće.

1/6 Vidi galeriju Ekspo 2027 Foto: Printskrin RTS

Stvaranje nove ekonomske zone "Donji Srem"

Realizacija svih ovih infrastrukturnih objekata trajno je promenila tržište nekretnina. Surčin više nije periferija, već primarni privredno-stambeni hab. Najbolja povezanost auto-putevima, blizina beogradskog aerodroma i nova šinska mreža učinili su "donji Srem" najatraktivnijom lokacijom za velike korporacije.

Nakon završetka Ekspa, Beograd će doživeti dugoročnu decentralizaciju. Očekuje se izgradnja savremenih biznis centara klase A, dok se industrijski sektor i logistički centri već prebacuju na parcele oko novoizgrađenih petlji u Surčinu.

Kada ključevi paviljona, koji će međunarodnim učesnicima biti predati već do 1. decembra ove godine, ponovo budu vraćeni Srbiji krajem leta 2027, iza njih neće ostati prazan prostor. Ekspo 2027 ostavlja "grad u gradu" koji podiže standard života na nivo najrazvijenijih evropskih metropola.