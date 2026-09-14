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Grubi radovi u tunelu "Iriški venac", delu Fruškogorskog koridora, su u završnoj fazi, od ukupno sedam kilometara obe tunelske cevi asfaltirano je šest, a kako je naveo šef projekta "Koridora Srbije" Nikola Karadžić, plan je da ceo tunel bude završen do kraja godine.

On je za RTS rekao i da to podrazumeva i elektromšinsko opremanje kao i sve prateće sadržaje u tunelu. Karadžić je istakao da je izgradnja tunela bila veoma zahtevna, zbog velikog priliva vode na par mesta, koja je morala da se izvuče napolje kako bi radovi bili u suvom i da ne bi bilo problema sa obrušavanjem.

Osim najdužeg tunela i mosta preko Dunava, na trasi Fruškogorskog koridora biće izgrađeno više od 40 objekata, mostova, podvožnjaka, 15 denivelisanih raskrsnica i ukrštanja, kao i veliki broj potpornih i zidova za zaštitu od buke.

Foto: ATAIMAGES

Ulazni portal u tunel "Iriški venac" nalazi se kod Paragova, dok je 3,5 kilometra dalje izlazni portal kod Iriga. Zbog zaštite životne sredine u Nacionalnom parku "Fruška gora", tunel "Iriški venac" prokopan je uglavnom mehanički, hidrauličkim alatima, što je bio i dodatni inženjerski izazov.

- Sve je trebalo organizovati tako da nigde ne dođemo u koliziju sa zaštitom životne sredine. Sve vreme smo morali da vodimo računa o najvišim standardima, a opet da iskopamo sedam kilometara tunelskih cevi - rekao je Karadžić.

Budući moto-put, Fruškogorski koridor imaće četiri trake širine 3,5 metara, a predviđena je brzina od 60 do 100 kilometara na sat. Fruškogorski koridor dug 44,4 kilometra biće nova i brža saobraćajna veza Novog Sada preko Fruške gore sa Sremom, Mačvom, a dalje i sa Bosnom i Hercegovinom.

Boljitak od izgradnje će najviše osetiti žitelji tog kraja, zbog izmeštanja teretnog saobraćaja iz Nacionalnog parka "Fruška gora" i okolnih naseljenih mesta.

1/5 Vidi galeriju Tunel Iriški venac biže najveći u Srbiji Foto: Kurir Televizija/Staša Kenečki

Radovi oko Rume i Iriga

Radovi oko Rume i Iriga su uveliko u toku. Na obilaznici oko Rume formirana je trasa od 10,5 kilometara i izvode se obimni zemljani radovi.

Obilaznica povezuje koridor sa auto-putem E70, odnosno sa glavnim pravcem kroz Srem. Time Ruma praktično postaje jedna od najvažnijih raskrsnica nove putne mreže ovog dela Srbije.

Sa jedne strane dolaziće Fruškogorski koridor iz pravca Novog Sada i Iriga, sa druge postoji auto-put Beograd-Zagreb, dok se prema jugu nastavlja auto-put Ruma-Šabac i dalje pravac prema Loznici.

Pre gotovo godinu dana probijene su obe cevi Iriškog tunela, u toku su završni radovi, asfaltiranje i pripremanje instalacija. Spojen je i most preko Dunava, koji je pored tunela predstavljao najzahtevniji objekat na Fruškogorskom koridoru. Dnevno je angažovano više od 650 radnika i 280 mašina.

1/10 Vidi galeriju Fruškogorski koridor: Kako tunel Iriški venac izgleda unutra Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- I pre same izgradnje mi smo posvetili veliku pažnju prethodnim radovima i samom projektovanju, gde su vršena zaista detaljna geotehnička i geološka istraživanja, pri čemu se težilo da se što više predvide sve one okolnosti na koje možemo naići u toku izgradnje - navodi Milijan Milić, šef projekta Kineske korporacije za puteve i mostove (CRBC).

- Ovaj projekat ima i veoma širi, da kažem, regionalni, ako ne i još širi značaj u svakom pogledu. Doneće ne samo da će unaprediti kvalitet života i sam kvalitet saobraćajne usluge ljudi koji tu svakodnevno koriste, ali će svakako otvoriti nove prilike za neki ekonomski rast - kaže Milić.

Fruškogorski koridor biće dug 44,4 kilometra.