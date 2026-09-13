Slušaj vest

Kada je Sidni O'Nil prvi put ušla u novi dom svojih roditelja, pred njom je bio samo prazan betonski krug okružen metalnim zidovima. Nije mogla ni da zamisli kako bi takav prostor mogao da postane prijatna porodična kuća.

Njeni roditelji, Stejsi i Šejn, odlučili su da se nakon preseljenja u Alabamu odreknu klasične gradnje. Umesto kuće sa uobičajenom fasadom i rasporedom prozora, svoj dom izgradili su unutar dva aluminijumska silosa za žito.

Prema podacima koje je objavio magazin People, gradnja je trajala više od godinu dana, a porodica procenjuje da ih je projekat koštao oko 100.000 dolara.

Šejn se bavi građevinskim poslovima, što im je verovatno olakšalo realizaciju neobične zamisli. Jedan kružni deo kuće pretvoren je u glavnu spavaću sobu, dok se u drugom nalaze kuhinja i dnevni boravak. Uprkos industrijskom izgledu spolja, unutrašnjost je uređena u toplom rustičnom stilu, sa drvetom, starinskim detaljima i nameštajem izrađenim po meri.

1/10 Vidi galeriju Porodična kuća napravljena u 2 silosa Foto: Printscreen TikTok

Koristili su stare materijale

Posebnu pažnju privukli su predmeti napravljeni od ponovo iskorišćenih materijala. Krevet je napravljen od drveta iz kuće Sidnine prabake, dok su pojedine kuhinjske stolice izrađene od delova starih bicikala. Metalni silosi dobili su termoizolaciju, električne i vodovodne instalacije, kao i grejanje.

Veći deo kuće zapravo je napravljen po principu silosa unutar silosa, dok je prostor između dve konstrukcije ispunjen izolacijom. Porodica ima i generator za slučaj nestanka struje, kao i peć na drva.

Sidni je u junu 2024. godine objavila snimak kuće na TikToku. Video je prikupio više od 7,1 milion pregleda i hiljade komentara.

Ljude na društvenim mrežama najviše je iznenadio kontrast između spoljašnjosti koja podseća na ogromnu metalnu konzervu i toplog, funkcionalnog enterijera.

Iako danas živi u blizini, Sidni roditelje posećuje gotovo svakodnevno. Kaže da joj je omiljena kuhinja jer je, uprkos neobičnom obliku cele kuće, prostor izuzetno prijatan i domaći.