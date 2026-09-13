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Izrelska kompanija Aurelius Capital i nemačka savezna država Donja Saksonija planiraju da preuzmu Folksvagenovu fabriku u Osnabriku, kako bi je prenamenili za odbrambene projekte, saopštio je danas najveći evropski proizvođač automobila.

Suočen sa viškom kapaciteta i visokim troškovima, Folksvagen već mesecima pregovara sa zainteresovanim stranama o fabrici u Osnabriku, gde će proizvodnja automobila biti postepeno obustavljena 2027. godine, pri čemu se proizvodnja za potrebe odbrane pojavila kao realna alternativa, prenosi Rojters.

Dogovor dolazi, kako je navedeno, samo nekoliko dana nakon što je Folksvagen postigao dogovor o najvećem restrukturiranju u svojoj istoriji, koje bi moglo dovesti do zatvaranja ili prenamene drugih pogona u Nemačkoj, teško pogođenih slabljenjem evropskog tržišta, visokim troškovima radne snage i konkurencijom iz Kine.

Rastuća potražnja za odbrambenom opremom smatra se jednim od glavnih rešenja za problem viška kapaciteta sa kojim se suočavaju evropske automobilske kompanije, što potvrđuju i napori kompanija Rheinmetall i Continental.

Prema zajedničkoj izjavi o namerama potpisanoj danas, Aurelius bi preuzeo fabriku zajedno sa Donjom Saksonijom, koja je drugi najveći akcionar Folksvagena, dok bi izraelski investitor postao većinski vlasnik.

Nisu objavljeni dodatni detalji o planovima, koji tek treba da budu finalizovani.

Folksvagen je naveo da bi početni "ključni projekat" za Osnabrik podrazumevao saradnju sa izraelskom kompanijom Rafael Advanced Defense Systems, čime je potvrđeno ono što su izvori rekli agenciji Rojters još u maju.

"Ovi planovi uključuju potencijalnu proizvodnju sistema i komponenti za sisteme protivvazdušne odbrane za Nemačku i Evropu", saopštio je Folksvagen, dodajući da bi ta saradnja utrla put za buduće slične poslove.