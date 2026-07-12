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Ako vozite noviji model Folksvagenovog (Volkswagen) automobila, verovatno ste navikli na tehnologiju koja vam olakšava svakodnevnu vožnju, poput adaptivnog tempomata ili sistema za automatsko kočenje u hitnim situacijama.

Da li ste ikada obratili pažnju na to šta se krije iza velikog, sjajnog VW znaka na vašoj prednjoj maski? Upravo taj naizgled bezazleni i uobičajeni dizajnerski detalj postao je magnet za kriminalce, a šteta koju ostavljaju za sobom meri se u hiljadama evra.

Unosan plen za manje od 30 sekundi

Trend krađe radarskih senzora skrivenih iza prednjeg amblema, nažalost, ne jenjava širom Evrope. Iako su ovakvi napadi na automobile počeli da se pojavljuju još pre desetak godina, lopovi su postali izuzetno vešti, a ceo posao obavljaju za manje od trideset sekundi.

Kako piše britanski Autokar (Autocar), procedura kradljivaca je sledeća:

Uz pomoć običnog ravnog šrafcigera, lopovi na parkinzima skidaju amblem.

Čupaju vredan senzorski modul koji se nalazi odmah iza njega.

Vlasnike ostavljaju ne samo bez skupocenog dela, već i sa čitavim nizom grešaka na instrument tabli koje automobil čine nesigurnim za vožnju.

Ono što ovu priču čini posebno frustrirajućom jeste činjenica da su ukradeni radari za kradljivce često potpuno neupotrebljivi. Reč je o delovima koji su elektronski kodirani isključivo za vozilo na kojem su originalno ugrađeni. To znači da lopovi ne mogu jednostavno da ih ugrade u drugi automobil bez komplikovane i ovlašćene kalibracije u servisu. Ipak, to ih ne sprečava da nastave sa krađama, verovatno zbog crnog tržišta rezervnih delova gde se komponente često prodaju sumnjivim radionicama koje ne postavljaju previše pitanja.

Iako su pojedini uvoznici pod pritiskom vlasnika počeli da nude određene programe pomoći ili popuste na delove uz priložen policijski zapisnik, osećaj nesigurnosti ostaje.

Kako da zaštitite svoj automobil?

Saveti za sve vozače koji automobile parkiraju na javnim površinama su jednostavni, ali mogu napraviti veliku razliku:

Birajte pametna mesta za parking: Ako je moguće, uvek birajte dobro osvetljena, prometna mesta ili lokacije pokrivene video-nadzorom.

Reagujte na vreme: Ako primetite da su krađe učestale u vašem komšiluku, razmislite o postavljanju dodatne mehaničke zaštite.

Prekrijte amblem: Tokom dužeg stajanja na javnom mestu, možete jednostavno prekriti ili maskirati prednji znak kako ne bi privlačio pažnju kradljivaca.