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Krađe automobila i provale danas predstavljaju globalni problem sa kojim se suočavaju ljudi širom sveta, a Grčka nije izuzetak. Ipak, prema podacima grčke policije, broj ovakvih incidenata u turističkim mestima i Solunu poslednjih godina je u opadanju u poređenju sa ranijim periodom.

Ovaj pozitivan trend potvrđuje i znatno manji broj prijava koje platforma Grčka Info dobija od turista. Smatra se da je jedan od glavnih razloga za to veća informisanost i opreznost naših građana. Zbog toga se tokom svake letnje sezone redovno objavljuju upozorenja i saveti koji mogu doprineti bezbednijem putovanju i boravku na moru.

Cilj ovih preporuka nije izazivanje straha, već podsećanje na nekoliko jednostavnih koraka koji mogu pomoći da odmor protekne bez neprijatnosti, kako bismo svi putovali sigurnije, spremnije i opuštenije.

Kako lopovi najčešće deluju

Prema iskustvima turista i podacima policije, izvršioci krađa se uglavnom vrlo kratko zadržavaju na mestu događaja, dok samo obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

Koriste različite metode, od razbijanja manjih bočnih stakala i obijanja brava, do nenasilnog otključavanja vozila i krađe stvari iz gepeka dok su vlasnici u marketu ili na plaži.

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Posebno su ugroženi automobili sa stranim registarskim oznakama koji su puni kofera i ličnih stvari. Najčešće se na meti nađu prvog dana po dolasku u Grčku ili poslednjeg dana pred povratak kući.

Lokacije na kojima je potreban dodatni oprez

Lopovi dobro poznaju navike turista i mesta na kojima vozači najčešće staju odmah nakon prelaska granice.

Među najrizičnijim lokacijama izdvajaju se veliki parkinzi supermarketa i velikih tržnih centara, otvoreni parking prostori u centru Soluna, kao i parkirališta u blizini popularnih plaža.

Nikada ne ostavljajte vrednosti u automobilu

Najvažnije pravilo za sve putnike glasi "Nikada ne ostavljajte vredne stvari u vozilu, čak ni kada izlazite na samo pet minuta".

Na vidljivim mestima ne treba ostavljati novac, novčanike, mobilne telefone, tablete, laptopove, foto-aparate, dronove, lična dokumenta, pasoše, torbe, ključeve, ali ni predmete poput parfema i naočara.

Mnogi turisti pogrešno veruju da lopovi neće razbiti staklo zbog sitnice. Međutim, dovoljne su obične naočare ili prazna ženska torba da privuku pažnju i navedu nekoga da pomisli kako se u vozilu nalazi nešto vredno.

Čak i kada ništa ne bude ukradeno, troškovi zamene stakla ili popravke brave mogu biti veoma visoki i značajno pokvariti letovanje.

Foto: Ivan Andrejić

Vikendom je rizik veći

Dodatan oprez preporučuje se tokom vikenda. Na osnovu višegodišnjih prijava turista, primećeno je da su obijanja automobila češća neradnim danima, posebno na popularnim plažama, u beach barovima, na velikim parking prostorima i tokom smena turista.

Veće gužve znače i više potencijalnih meta za izvršioce krađa.

Mesta na kojima su prijavljivane krađe

Iako prisustvo na određenoj lokaciji ne znači da će svaki vozač imati problem, na pojedinim mestima savetuje se dodatna pažnja.

Prema prijavama turista iz prethodnih godina, krađe su zabeležene na parkingu marketa Lidl u Nikitiju, na parking prostorima objekata IKEA, Jumbo i One Salonica u Solunu, kao i u centru grada, kod Bele kule, u okolini trga Aristotelis i na parkingu Zejtinlika.

Incidenti su prijavljivani i na parkingu akva-parka Waterland, kod kampa Platanitsi, kao i na plažama Orange Beach, Tigania, Paradise Kavourotripes, Golden Beach Paliouri i Ark Beach Sarti na Halkidikiju.

Slični slučajevi zabeleženi su i na plažama Paradise i Aliki na Tasosu, kao i u beach baru Sahara u Nea Irakliji.

Greška koju turisti često prave po dolasku

Jedna od najčešćih grešaka jeste odlazak direktno sa graničnog prelaza u velike markete i tržne centre koji se nalaze uz autoput. Takve lokacije posebno privlače lopove jer znaju da su vozila tada puna kofera, tehničke opreme, novca i putnih dokumenata.

Foto: Shutterstock

Ukoliko je kupovina odmah po dolasku neophodna, preporučuje se da jedna osoba ostane pored automobila, da se koferi ne ostavljaju na sedištima i da se dokumenta i vredna tehnika nose sa sobom.

Sve češći "nenasilni ulazak" u automobile

Pored klasičnih provala, poslednjih godina sve je prisutniji i takozvani nenasilni ulazak u vozila.

U ovim slučajevima vozač parkira automobil, zaključa ga daljinskim upravljačem i udalji se, da bi po povratku zatekao prazan automobil bez vidljivih tragova obijanja.

Prema iskustvima turista i navodima medija, lopovi koriste specijalne elektronske uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja. Na taj način vozilo ostaje otključano, iako vlasnik veruje da ga je zaključao.

Zbog toga je veoma važno da nakon zaključavanja proverite kvaku i uverite se da su vrata zaista zaključana. Takođe, vredne stvari ne treba ostavljati ni u gepeku, a pažnju treba obratiti i na sumnjive osobe koje se zadržavaju u blizini parkinga.

Krađe kofera, tehnike i dokumenata

U Nikitiju su prijavljivani slučajevi u kojima su porodicama iz Srbije iz gepeka nestajali koferi i tehnička oprema vredna više hiljada evra. U Solunu i na Halkidikiju turistima su nestajali odeća, obuća i dokumenta, čak i kada novac i navigacija nisu bili vidljivi.

Poslednjih godina organizovane grupe sve češće za metu biraju i kamper vozila.

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Šta uraditi ako primetite da je automobil obijen

Ukoliko zateknete obijen automobil, najvažnije je da ne dodirujete ništa u vozilu i da odmah pozovete grčku policiju na broj 100 ili se obratite najbližoj policijskoj stanici.

Dobijanje zvaničnog policijskog zapisnika od ključnog je značaja, naročito ukoliko su ukradeni pasoši ili bankovne kartice, kao i u slučajevima kada štetu želite da prijavite osiguranju.

Ako su nestale bankovne kartice, potrebno je odmah kontaktirati banku radi njihove blokade. U slučaju krađe pasoša, sa potvrdom iz policije treba se bez odlaganja javiti konzulatu ili ambasadi Srbije u Grčkoj.

Preventivne mere koje mogu napraviti razliku

Kako biste dodatno smanjili mogućnost krađe, preporučuje se korišćenje čuvanih parkinga i garaža, ugradnja alarma, kao i izbegavanje ostavljanja prtljaga na vidljivim mestima.

Koristan savet je i jednostavna provera nakon zaključavanja vozila, povucite kvaku i uverite se da su vrata zaista zaključana pre nego što se udaljite.

Veliki broj turista nikada nije imao neprijatna iskustva tokom odmora u Grčkoj, koja i dalje s razlogom ostaje jedna od najomiljenijih destinacija naših građana. Ipak, nekoliko minuta dodatne pažnje može vam uštedeti mnogo novca, vremena i živaca, jer je danas oprez važan deo svakog putovanja.