Troškovi za letovanje iz godine u godinu sve veći

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Kada se govori o troškovima letovanja u Grčkoj, mnogi najpre pomisle na giros, kafu uz more, koktele i obroke u tavernama. Ipak, praksa pokazuje da najveći deo budžeta srpskih turista tokom odmora odlazi na druge stavke.

Najveći pojedinačni izdatak i dalje je smeštaj. Cene apartmana i hotelskog smeštaja poslednjih godina znatno su porasle, pa porodice za desetodnevni odmor najčešće izdvajaju između 1.000 i 1.500 evra, dok su troškovi na popularnim ostrvima i u poznatim turističkim mestima često i veći. Zbog toga smeštaj u mnogim slučajevima zauzima gotovo polovinu ukupnog budžeta za letovanje.

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Na drugom mestu po visini troškova nalazi se hrana. Iako veliki broj turista iz Srbije na put nosi deo namirnica ili priprema obroke u apartmanima, teško je odoleti grčkim tavernama, specijalitetima od morskih plodova, sladoledima, kafama i popularnim girosima. Kada se svi ti izdaci saberu, porodica tokom deset dana odmora može da potroši nekoliko stotina evra samo na hranu i piće.

Značajan deo budžeta odlazi i na putne troškove, uključujući gorivo i putarine. Budući da većina srpskih turista u Grčku putuje sopstvenim automobilom, troškovi prevoza iz godine u godinu rastu. Za odlazak, povratak i obilazak okolnih mesta tokom boravka često je potrebno izdvojiti više od 200 evra.

Posebno je zanimljivo što mnogi tek nakon povratka sa odmora shvate koliko su novca potrošili na svakodnevne sitnice. Kafa na plaži, flaširana voda, dečji sokovi, sladoledi, grickalice, vožnje brodićem ili jednodnevni izleti pojedinačno ne deluju kao veliki trošak, ali na kraju letovanja upravo oni mogu da dostignu vrednost od nekoliko stotina evra.

Foto: Shutterstock

U poslednjih nekoliko godina primetan je i novi trend među srpskim turistima. Sve veći deo budžeta troši se u grčkim supermarketima. Lidl i ostali veliki trgovinski lanci postali su gotovo nezaobilazna destinacija odmah po dolasku na more. Turisti kupuju vodu, voće, povrće, meso, grickalice i piće za celu porodicu, jer je takva kupovina često povoljnija od svakodnevnih odlazaka u restorane.

Prema procenama, srpski turisti svake godine u Grčkoj potroše stotine miliona evra, što ih svrstava među najbrojnije i najvernije goste te zemlje. Iako se često smatra da najveći deo novca odlazi na zabavu, suvenire ili iznajmljivanje ležaljki, podaci pokazuju da su smeštaj, hrana i troškovi puta i dalje tri ključne stavke koje najviše utiču na ukupnu cenu letovanja.