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Tamošnje vlasti planiraju uvođenje modernog sistema naplate putarine bez zaustavljanja, koji bi vozačima omogućio da prolaze auto-putevima normalnom brzinom, dok bi se troškovi automatski obračunavali prema broju pređenih kilometara.

Novi model, poznat kao "Free Flow", trebalo bi da smanji gužve i učini putovanje jednostavnijim, a prvi će biti primenjen na novom auto-putu na Kritu.

Dok se putnici pripremaju za moguće gužve, posebno nakon uvođenja sistema ulazno-izlaznih kontrola (EES) u zemljama Evropske unije, iz Grčke stižu najave koje bi u narednim godinama mogle značajno da promene iskustvo vožnje auto-putevima.

Naime, grčke vlasti planiraju modernizaciju sistema naplate putarine kroz uvođenje takozvanog sistema slobodnog protoka saobraćaja (Free Flow), koji omogućava prolazak vozila bez zaustavljanja i usporavanja. Istovremeno, vozači bi ubuduće plaćali isključivo kilometre koje su zaista prešli na deonicama pod naplatom. To bi predstavljalo veliku promenu u odnosu na sadašnji model sa naplatnim rampama i zaposlenima na stanicama.

Foto: Shutterstock/Bascar

Umesto fiksnog iznosa, putarina će se obračunavati prema stvarno pređenoj udaljenosti, prenosi grčki portal „Car and Motor“.

Prema dosadašnjim informacijama, prvi auto-put u Grčkoj koji će u potpunosti koristiti ovaj sistem biće Severna putna osovina Krita (VOAK). Plan grčkog Ministarstva infrastrukture i saobraćaja predviđa da upravo ovaj novi auto-put posluži kao pilot-projekat za buduću primenu iste tehnologije na drugim važnim saobraćajnicama, poput Atiki Odosa i auto-puta PATHE.

U praksi, to znači da vozači više neće plaćati unapred određeni iznos na svakoj naplatnoj stanici, već isključivo kilometre koje su zaista prešli.

Kako će sistem "Free Flow" funkcionisati?

Umesto klasičnih rampi, iznad auto-puta biće postavljene digitalne kapije opremljene kamerama visoke rezolucije za očitavanje registarskih tablica, laserskim senzorima za prepoznavanje kategorije vozila i uređajima za očitavanje elektronskih tagova (e-pass).

Vozila će moći da prolaze bez zaustavljanja, uobičajenom brzinom, što bi trebalo da doprinese boljem protoku saobraćaja i smanjenju gužvi, posebno tokom letnjih meseci kada su grčki auto-putevi među najopterećenijima.

Plaćanje će se obavljati isključivo elektronski, putem e-pass uređaja povezanog sa korisničkim nalogom ili preko posebne aplikacije i internet platforme namenjene vozačima koji ne koriste tag.

Šta ako vozilo prođe bez plaćanja?

Ukoliko vozilo prođe bez evidentirane naplate, sistem će to automatski registrovati kao saobraćajni prekršaj. Tada će biti zabeležena registarska oznaka vozila, a vlasnik će imati određeni rok da izmiri dugovanje za putarinu. Nakon toga, prekršaj će biti evidentiran, a po proveri podataka o vlasniku vozila u nadležnim bazama, kazna će biti dostavljena elektronskim putem.

Prema najavama, naplata bi mogla da se sprovodi preko grčke poreske uprave AADE.Inače, naplata putarine prema pređenoj kilometraži već se primenjuje na auto-putu Olympia Odos od 2021. godine, ali samo za korisnike e-pass uređaja. Novi model koji se planira za VOAK predstavlja korak dalje, jer bi mogao da postane osnovni način naplate putarine na grčkim auto-putevima u budućnosti, prenose grčki mediji.