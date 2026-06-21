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Turisti su sa svih strana pristigli u grčka letovališta, a među njima je sve više penzionera kojima letovanje van glavne sezone postaje svojevrsna tradicija. Kraj juna i početak leta u Grčkoj donose već visoke temperature, ali i još uvek povoljnije cene u odnosu na vrhunac sezone, što mnogi koriste za odmor na moru.

U popularnim letovalištima zabeležene su i veće gužve, posebno u jutarnjim satima, kada se formiraju redovi u pekarama. Giros košta oko 4,70 evra, dok su cene osnovnih namirnica i dalje relativno pristupačne — kilogram lubenice je oko 0,75 evra, nektarine oko 2 evra, a krastavac se prodaje po ceni od 0,50 evra po komadu. Sok u limenci košta oko 2 evra.

1/5 Vidi galeriju Počela letnja sezona u Leptokariji Foto: T.S

U pekarama se najviše traže peciva za doručak — đevrek košta oko 0,70 evra, pita 2,20 evra, dok je vekna hleba oko 1,20 evra. Na plažama su prisutne gužve tokom celog dana, a iznajmljivanje ležaljki uz piće iznosi oko 6 evra po osobi.

Kraj juna mnogi turisti biraju za letovanje upravo zbog povoljnijih cena i izbegavanja najvećih vrućina, ali i mirnije atmosfere u odnosu na špic sezone. Leptokarija, zbog blizine i dobre povezanosti, ostaje jedno od najposećenijih letovališta, naročito među turistima iz južnih delova Srbije.