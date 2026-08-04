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Kupovina sopstvenog stana za većinu građana predstavlja najvažniju, ali i najstresniju finansijsku odluku u životu. Pre nego što uopšte počnete da gledate oglase za nekretnine, ključno pitanje koje morate postaviti je da li je moja plata zaista dovoljna za stambeni kredit?

Banke imaju stroga pravila kada procenjuju vašu kreditnu sposobnost, a najvažniji faktor je odnos između vaše zarade i ukupnih mesečnih zaduženja.

Zlatno pravilo banaka: Pola plate za ratu

U praksi, većina banaka u Srbiji dozvoljava da vaša ukupna mesečna zaduženja (uključujući buduću ratu za stan) iznose najviše 50 do 60 odsto vaše plate.

Međutim, pojedine finansijske institucije imaju još rigorozniji model, one od vaše plate prvo oduzmu iznos prosečne potrošačke korpe, pa tek od onoga što preostane računaju koliko možete da izdvajate za ratu kredita.

Plata od 90.000 dinara: Minimalni prag za prosečan stan

Ukoliko merite stan čija je cena oko 100.000 evra, Kod stana vrednog oko 100.000 evra, plata od oko 90.000 dinara može biti dovoljna za neke modele kredita, ali samo uz povoljne uslove i bez drugih zaduženja koja vam omogućava ulazak u kredit.

Evo kako izgleda matematika:

Vrednost stana: 100.000 evra.

Standardno učešće (20%): 20.000 evra.

Iznos kredita: 80.000 evra.

Rok otplate: 30 godina.

Za ovaj iznos, mesečna rata se u većini banaka kreće između 45.000 i 55.000 dinara. Da bi se ovakva rata uklopila u dozvoljeno opterećenje od 50-60 odsto, plata od 90.000 dinara je dovoljna samo pod jednim strogim uslovom, ne smete imati apsolutno nijedno drugo kreditno zaduženje.

U određenim bankama i pod povoljnim uslovima, ovakva rata može biti u okviru dozvoljenog opterećenja za platu od oko 100.000 dinara, ukoliko klijent nema druga zaduženja

Plata od 100.000 dinara: Veći komfor i više opcija

Sa primanjima od okruglo 100.000 dinara (oko 855 evra), vaša finansijska slika je relaksiranija. Banka će vam dozvoliti maksimalnu mesečnu obavezu u rasponu od 50.000 do 60.000 dinara.

Prema aktuelnim bankarskim uslovima, sa ovom platom imate dve glavne opcije:

Kredit na 20 godina: Maksimalan iznos kredita koji možete podići je oko 65.000 evra. U ovom scenariju, mesečna rata bi iznosila približno 428 evra.

Kredit na 30 godina: Ako se odlučite za duži rok i pozajmicu od 80.000 evra (za stan od 100.000 evra uz 20% učešća), uz prosečnu kamatnu stopu od oko 4,35%, vaša mesečna rata iznosiće oko 398 evra (oko 46.500 dinara). Ovaj iznos se bez problema uklapa u dozvoljeni limit, jer ne prelazi polovinu vaše zarade. Skrivena zamka: Dozvoljeni minus i kreditne kartice

Ovde većina građana doživi hladan tuš. Situacija se dramatično menja ukoliko u novčaniku imate kreditnu karticu ili odobren dozvoljeni minus na tekućem računu. Banke u maksimalnih 50-60 odsto zaduženosti računaju sva vaša zaduženja, a ne samo ratu za stan.

Najveća zabluda je da kartica i minus ne utiču na kredit ako ih trenutno ne koristite. Banka ih tretira kao aktivan dug.

Pravilo je sledeće: 5% od odobrenog minusa i 5% limita na kreditnoj kartici automatski se računaju kao vaša mesečna obaveza.

Imate odobren minus od 80.000 dinara i limit na kreditnoj kartici od 80.000 dinara. Banka će računati da svakog meseca već imate opterećenje od 8.000 dinara (po 4.000 dinara za svaki limit). Taj iznos se direktno oduzima od vaše maksimalne dozvoljene rate za stan.

Koliko novca vam treba za učešće?

Učešće nije nikakav dodatni trošak koji dajete banci, već deo kupoprodajne cene stana koji isplaćujete prodavcu u gotovini.

U najvećem broju slučajeva, učešće iznosi 20% od procenjene vrednosti nekretnine. Mnoge banke su spremne da spuste prag i odobre učešće od 10% ukoliko rešavate stambeno pitanje po prvi put.