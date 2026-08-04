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Novi vidikovac na Kablaruprivukao je više od 3.000 posetilaca tokom prvog vikendanakon svečanog otvaranja, saopštila je Turistička organizacija Čačak, navodeći da je ova lokacija već postala jedna od novih atrakcija u turističkoj ponudi Srbije.

Među prvim posetiocima bili su turisti iz svih krajeva zemlje, porodice, planinari i ljubitelji prirode, koji su želeli da uživaju u jednom od najlepših pogleda u Srbiji. Iz Turističke organizacije ističu da Kablar postaje nezaobilazna destinacija ovog leta.

Kako navode, jedinstvena panorama Ovčarsko-kablarske klisure, spoj očuvane prirode i moderne turističke infrastrukture, ostavlja snažan utisak na sve koji posete vidikovac.

1/9 Vidi galeriju Stakleni vidikovac na Kablaru Foto: Denis Čeković

Veliko interesovanje već na početku rada, prema njihovim rečima, potvrđuje da je novi vidikovac postao novi simbol turističke ponude Čačka i jedan od najatraktivnijih lokaliteta u zemlji.

Iz Turističke organizacije Čačak podsećaju da je ulaz na vidikovac besplatan do petka, što je idealna prilika za sve zainteresovane da posete Kablar i uživaju u pogledu na prirodne lepote ovog kraja.

Vidikovac je za posetioce otvoren radnim danima od 10 do 19 časova, dok je vikendom radno vreme od 9 do 19 časova.