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Da li je finansijska sigurnost i dalje jedan od ključnih kriterijuma pri izboru partnera ili je priča o tome da žene biraju isključivo bogate muškarce samo stereotip? Koliko su se muško-ženski odnosi promenili, šta danas presuđuje pri izboru partnera i da li novac zaista može da kupi ljubav ili samo otvori vrata za prvi utisak?

O ovoj zanimljivoj i često kontroverznoj temi, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Nemanja Antić - ekonomista.

- Pre svega, tvrdnja da žene vole novac je čista glupost. Rekao bih da i muškarci vole novac. Evo, ja prvi mogu da se stavim na to mesto. Oba pola vole novac, ali ne zbog samog novca, već zbog onoga što on omogućava - rešavanje stambenog pitanja, putovanja, lečenje, obrazovanje, brigu o deci, poklone, ali i mogućnost da pomognete drugima. To je svet u kojem živimo. Nije to neki manastirski život ili vreme od pre nekoliko vekova. Danas se plaća gotovo sve - porezi, računi, obrazovanje, zdravlje, prevoz, različite potrebe. Zato novac ima važnu ulogu u svakodnevnom životu - rekao je Antić.

Foto: Kurir Televizija

Novac kao simbol sigurnosti, a ne jedini kriterijum

Osvrnuo se na temu kako se potreba za stabilnošću često povezuje sa finansijama, ali i o razlici između sigurnosti i želje za luksuzom.

- Kada govorimo o ženama i tvrdnji da one jure novac, mislim da se često pogrešno tumači potreba za sigurnošću. U biološkom smislu, žene traže stabilnost i sigurnost. Nekada je to možda bila fizička snaga muškarca, sposobnost da obezbedi sklonište ili hranu, a danas se to često ogleda kroz finansijsku sigurnost. To nije samo pitanje izbora, već i potrebe za stabilnošću zbog potomstva i porodice. Naravno, postoje i slučajevi kada neko vrednuje luksuz i novac samo zbog provoda i lagodnog života, ali to ne treba poistovećivati sa potrebom za sigurnošću - istakao je.

Ekonomista Antić je istakao da vrednost čoveka ne određuje samo zarada, već trud, znanje i kvaliteti koji stoje iza nje.

- Kada neko ceni uspeh, zaradu ili novac, često zapravo ceni ono što stoji iza toga - rad, znanje, disciplinu i sposobnosti. Novac je posledica nečega što osoba radi dobro. Neko ko dobro kodira, seče drva ili se bavi bilo kojim poslom na kvalitetan način, vredan je zbog svojih sposobnosti, a ne samo zbog novca koji zarađuje. Ali novac sam po sebi ne rešava sreću, zdravlje, odnose, duhovnost ili vaspitanje dece. To je samo tehnički uslov za osnovni život. Sve ostalo mora da se izgradi kroz odnos, emocije, pažnju i poverenje.

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- Stabilan muškarac je neko ko je tu kada je teško, neko ko pruža podršku, ko brine o partnerki i porodici, ko ume da pokaže emocije i poverenje. To nema veze samo sa novcem. Postoji osnovna sigurnost - zdravlje, hrana, smeštaj. To je civilizacijska potreba oba pola. Ne možemo nekoga ko želi stabilan život odmah nazvati osobom koja juri novac. Novac može da stvori preduslove, ali ne može da garantuje kvalitetan odnos. Čak može da dovede do problema ako se pogrešno koristi. Ljudi se nekada izgube u luksuzu, potrošnji i želji za statusom, pa izgube ono što je suština odnosa - naveo je ekonomista.

Novac nije dovoljan za stabilan odnos

Poručio je da su za kvalitetan partnerski odnos važniji poverenje, emocije i zajedničke vrednosti od samog materijalnog statusa.

- Ako novac koristite za porodicu, obrazovanje, razvoj i stvaranje nečeg dobrog, onda on ima smisao. Međutim, mnogi ljudi ne umeju da se nose sa velikim bogatstvom. Isto važi i za partnerske odnose - brak zasnovan samo na novcu često nema stabilan temelj. Mislim da je pogrešno da muškarci žene vrednuju samo po izgledu, a žene muškarce samo po novcu. Važni su dugoročni temelji - emocije, poverenje, lojalnost, zajednički ciljevi, način vaspitanja dece i porodične vrednosti.

Ocenio je da su se kriterijumi za izbor partnera promenili i istakao da dugoročnu vezu grade karakter, vrednosti i međusobno razumevanje.

- Kriterijumi za izbor partnera su se promenili u modernom vremenu. Nekada su porodica i društvo više učestvovali u izboru partnera i gledalo se mnogo više kriterijuma - karakter, vrednoća, odnos prema drugima, sposobnost da se gradi zajednički život. Danas ljudi često biraju prema trenutnom osećaju i privlačnosti, a onda vidimo posledice. Izgled i novac su prolazni. Može se promeniti izgled, može se izgubiti bogatstvo. Ono što ostaje jesu vrednosti, odnos i način na koji se dvoje ljudi slažu - rekao je Antić.

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- Mislim da bismo pogrešili kada bismo rekli da žene jure novac. Tačno je da traže sigurnost, stabilnost i osećaj da mogu da se oslone na partnera. To nije isto što i potraga za luksuzom. Društvene mreže takođe mnogo utiču na očekivanja muškaraca i žena, ali nisu samo one problem. Iza njih postoji čitav sistem koji podstiče potrošnju i stvaranje slike idealnog života. Luksuz, putovanja, skupi automobili i status postali su način pokazivanja uspeha - izjavio je.

Antić je ukazao na uticaj društvenih mreža na očekivanja ljudi i poručio da kvalitet odnosa ne zavisi od količine novca, već od ličnih vrednosti.

- Društvene mreže su opstale jer donose zaradu. One podstiču ljude da kupuju, porede se i žele ono što vide kod drugih. Ali važno je razumeti da ono što vidimo na mrežama često nije realna slika života. Većina objava ne prikazuje probleme, nesigurnosti i poteškoće koje ljudi imaju. I bogati ljudi imaju probleme, ali se to uglavnom ne vidi na društvenim mrežama. Za kraj bih poručio da takav čovek verovatno nema šanse ni sa velikim novcem. Ako neko misli da je novac jedino što ima da ponudi, onda problem nije u količini novca, već u tome što nema izgrađene kvalitete koji čine dobar odnos - za emisiju "Puls Srbije", zaključio je Antić.

03:48 "Ako misliš da je novac jedino što nudiš, nemaš šanse": Ekonomista Nemanja Antić razbio mit o ženama i bogatim muškarcima - Ovo su kriterijumi za izbor partnera Izvor: Kurir televizija

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