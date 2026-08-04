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Brojni vozači u Srbiji ne znaju da imaju pravo da koriste žutu rotaciju koja im pod određenim uslovima omogućava prolazak i kroz crveno svetlo na semaforu, tvrdi profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić.

Profesor u penziji je objasnio da postoje tri vrste rotacija, odnosno svetla za rotaciju.

"Postoji crvena, plava i žuta rotacija. Crvena i plava su službena svetla i njih smeju da koriste samo organi države, policija, vozila pod pratnjom, vatrogasna vozila, hitna pomoć i vojna policija", kazao je.

Za šta su predviđena žuta rotaciona svetla?

Žuta svetla su predviđena za vozila koja prevoze vangabaritne terete, traktore, radne mašine, kao i za vozila koja signaliziraju da je nešto opasno.

"Žuta svetla, odnosno rotaciju, smeju da koriste svi vozači u našoj zemlji pod uslovom da za time postoji potreba", rekao je.

Napomenuo je da je u slučaju kvara vozila na putu uvek bolje da se uključi žuto rotaciono svetlo jer se ono vidi na 300 metara.

Na taj se način, prema rečima Vujanića, izbegava iznenadno stvaranje opasnosti za vozače koji nailaze na mesto gde je vozilo zaustavljeno zbog kvara ili nečeg drugog.

"Kada se vozilo zaustavi zbog kvara, vozač mora prvo da obuče svetloodbojni prsluk, pa da izađe iz vozila, da ode do gepeka da uzme trougao. Nakon toga treba da šeta 30 do 50 metara kako bi postavio trougao. Za to vreme tri puta može da dođe do udesa", istakao je.

Dodao je da se žuto rotaciono svetlo postavlja na krov vozila kroz prozor jer ima magnet i da je vozač za samo nekoliko sekundi zaštićen jer se ono vidi na 300 metara.

"Dobro je i da se sada koriste moderne rotacije sa LED diodama i akumulator to svetlo može da snabdeva strujom najmanje dva dana", izjavio je.

Kada vozači mogu da voze sa žutom rotacijom?

Vujanić je govorio i u kojim situacijama vozači mogu da voze sa žutom rotacijom.

"Jedan od primera je da neko vozi osobu koja ima otvoren prelom noge u bolnicu. Drugi primer je kada se žena porađa. Žutu rotaciju smeju da koriste u situacijama koje zahtevaju posebnu pažnju drugih vozača kako bi upozorili druge na opasnost koju stvaraju", kazao je.

Kada vozači smeju da prođu kroz crveno?

Ukazao je i u kojim slučajevima vozači sa navedenom rotacijom mogu da prođu kroz crveno svetlo na semaforu.

"To je dozvoljeno u funkciji spašavanja života kao što je slučaj i sa Hitnom pomoći. Kad prođu kroz crveno svetlo, ukoliko naprave sudar, vozači će biti krivi, ali ukoliko ne naprave sudar, neće biti kažnjeni, jer su to uradili u funkciji spašavanja nečijeg života", zaključio je za Euronews Srbija Milan Vujanić.

Upotreba žute rotacije van propisa, odnosno ako se ne koriste u navedenim situacijama je zabranjena i kažnjiva.