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Građanin koji trenutno živi i radi u Austriji pitao je u biltenu Fonda PIO kako može da dobije potvrdu o stažu ostvarenom u Srbiji, koja mu je potrebna radi ostvarivanja prava na austrijsku penziju.

PIO Fond je objasnio da se provera podataka i potvrđivanje staža osiguranja navršenog u inostranstvu obavljaju po službenoj dužnosti, razmenom propisanih međunarodnih obrazaca između fondova tokom postupka ostvarivanja prava po podnetom zahtevu.

Kako se dobija potvrda o stažu iz Srbije?

Osiguranik koji želi potvrdu o stažu iz Srbije pre podnošenja zahteva za penziju u drugoj državi može tamošnjem organu socijalnog osiguranja da podnese zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u Srbiji.

U slučaju građanina koji živi u Austriji, zahtev se podnosi austrijskom organu socijalnog osiguranja.

Foto: Shutterstock, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Austrijski penzijski organ zahtev će po službenoj dužnosti proslediti Fondu PIO Srbije radi utvrđivanja podataka o stažu. Potvrda će potom biti dostavljena austrijskom penzijskom organu, kao i podnosiocu zahteva.

Fondovi službeno razmenjuju podatke

Kada osiguranik, pored staža osiguranja u Srbiji, ima i staž iz države sa kojom Srbija ima potpisan međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, rešenje o pravu na penziju može da bude doneto nakon što inostrani nosilac osiguranja potvrdi podatke o stažu u toj državi.

Podaci se potvrđuju na obrascima propisanim međunarodnim ugovorom. Fond PIO Srbije takođe ima obavezu da podatke o stažu ostvarenom u Srbiji dostavi inostranom nosiocu osiguranja.

Foto: Shutterstock

Da li se staž iz različitih država sabira?

Fond PIO navodi da je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju regulisano sabiranje staža navršenog u državama ugovornicama radi utvrđivanja prava na penziju.

Iznos penzije određuje se srazmerno stažu osiguranja navršenom u svakoj državi.

Gde se podnosi zahtev za penziju?

Zahtev za penziju podnosi se organu socijalnog osiguranja u državi u kojoj osiguranik ima prebivalište.

Provera podataka i potvrđivanje staža obavljaju se po službenoj dužnosti, razmenom propisanih međunarodnih obrazaca između nadležnih fondova.