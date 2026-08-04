Slušaj vest

Za više od milion i po penzionera u Srbiji počinje isplata julskih penzija. Prvi novac na račune i kućne adrese stiže već 4. avgusta, dok će poslednji korisnici svoja primanja dobiti 11. avgusta.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je kompletan raspored isplate po kategorijama penzionera i načinu isplate.

Prvi će do svojih primanja doći penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Njima isplata počinje 4. avgusta, bez obzira na to da li penziju primaju preko tekućih računa, na kućnu adresu ili putem poštanskih šaltera.

Već 5. avgusta isplata počinje za vojne i poljoprivredne penzionere. Toga dana novac će dobiti i oni kojima penzije ležu na tekuće račune, kao i korisnici kojima poštari donose primanja na kućnu adresu ili ih preuzimaju na šalterima Pošte Srbije.

Kao i prethodnih meseci, penzioneri iz kategorije zaposlenih, kojih ima najviše, poslednji će dobiti svoja primanja. Isplata za one koji penziju primaju putem pošte ili na kućnu adresu počinje 10. avgusta, dok će korisnicima koji su se opredelili za isplatu preko tekućih računa novac biti uplaćen 11. avgusta.

PIO fond navodi da će iznosi julskih penzija biti isti kao i prilikom isplate za jun, odnosno neće biti promena u visini primanja.