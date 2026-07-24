Slušaj vest

Prema kalendaru isplate koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), isplata julskih penzija počeće 4. avgusta za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira na izabrani način isplate.

Isplata će se 5. avgusta nastaviti za vojne i poljoprivredne penzionere, kako za one kojima penzije pristižu na tekuće račune, tako i za korisnike koji primanja dobijaju putem poštara na kućnu adresu ili ih preuzimaju na šalterima pošte.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih, koja je ujedno i najbrojnija, svoja primanja dobiće poslednji. Isplata za korisnike koji penziju primaju na kućnu adresu ili na poštanskim šalterima počeće 10. avgusta, dok će onima koji su se opredelili za isplatu preko tekućih računa penzije biti uplaćene 11. avgusta.

Iznosi julskih penzija biće isti kao i prilikom prethodne isplate za jun.