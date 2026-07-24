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Tržište kratkoročnog iznajmljivanja u srpskoj prestonici beleži kontinuirani razvoj zahvaljujući rastu broja stanovnika i sve većem interesu posetilaca. Cene za smeštaj variraju u širokom rasponu, što omogućava svim kategorijama gostiju da pronađu odgovarajući apartman.

Trenutno, cena noćenja kreće se od 20 do 150 evra, zavisno od nekoliko ključnih faktora. Lokacija, veličina prostora, nivo opremljenosti i period boravka direktno utiču na formiranje cenovnika.

U 2024. godini zabeležen je porast od 5-7% u odnosu na prethodnu godinu. Različite beogradske opštine nude raznolike cenovne kategorije, od pristupačnih garsonjera do luksuznih apartmana.

Sezonske oscilacije i specijalni događaji dodatno oblikuju tržište kratkoročnog najma. Poznavanje aktuelnih cena pomaže gostima pri planiranju budžeta, dok vlasnicima omogućava konkurentno pozicioniranje njihove ponude.

Prosečne cene za stan na dan Beograd - opseg cena

Cene za kratkoročni najam u srpskoj prestonici variraju u zavisnosti od više ključnih elemenata. Razumevanje strukture cena pomaže gostima da donesu informisanu odluku prilikom izbora smeštaja. Tržište nudi različite opcije koje odgovaraju svim budžetima i potrebama posetilaca.

Trenutno, stan na dan Beograd cene se kreću u širokom rasponu od 20 do 150 evra po noćenju. Ovaj raspon zavisi od kombinacije faktora koji oblikuju konačnu cenu smeštaja. Gosti mogu pronaći povoljne ponude kao i luksuzne apartmane sa vrhunskim sadržajima.

Faktori koji utiču na formiranje cene

Nekoliko ključnih elemenata određuje koliko će koštati iznajmljivanje stana na kraći period. Poznavanje ovih faktora omogućava gostima da bolje procenjuju odnos cene i kvaliteta. Svaki element doprinosi formiranju konačne cene na specifičan način.

Lokacija i blizina centra

Geografski položaj predstavlja najznačajniji faktor u određivanju cene smeštaja. Apartmani smešteni u centralnim gradskim opštinama kao što su Vračar, Stari Grad ili Dorćol imaju značajno više cene. Blizina glavnih atrakcija, restorana i javnog prevoza direktno utiče na vrednost nekretnine.

Foto: Petar Aleksić

Stanovi u perifernim zonama nude niže cene ali zahtevaju više vremena za dolazak do centra. Razlika u ceni između centra i periferije može biti i do 40%. Gosti koji planiraju boravak fokusiran na strogom centru grada trebalo bi da računaju na višu cenu.

Veličina i opremljenost stana

Kvadratura stana i broj soba direktno određuju baznu cenu noćenja. Kvalitet nameštaja i opreme igra jednako važnu ulogu u formiranju cene. Moderno opremljeni stanovi sa novim aparatima postižu višu cenu od starijih jedinica.

Potpuno opremljena kuhinja, kvalitetni kreveti i moderni kupatili predstavljaju standardne zahteve savremenih gostiju. Klima uređaji su postali neophodan element, posebno tokom letnjih meseci. Svi stanovi u ponudi obezbeđuju internet WIFI kao osnovni servis.

Posebni sadržaji mogu značajno podići cenu iznajmljivanja. Lista dodatnih pogodnosti koje utiču na cenu uključuje:

Obezbeđeno parking mesto u garaži ili na ulici

Privatna terasa ili balkon sa pogledom

Wellness sadržaji kao što su đakuzi ili sauna

Pristup zajedničkom fitnes centru ili bazenu

Kućni ljubimci dozvoljeni uz dodatnu naknadu

Ove dodatne usluge mogu povećati cenu za 20% do 50% u odnosu na standardnu ponudu. Gosti koji traže luksuznije iskustvo spremni su da plate višu cenu za ove pogodnosti. Apartmani Beograd cena sa premium sadržajima često privlači poslovne putnike i goste sa višim budžetom.

Cenovni raspon za različite tipove apartmana

Struktura stana i broj gostiju koje može primiti određuju osnovni cenovni okvir. Različiti tipovi apartmana odgovaraju različitim potrebama i veličinama grupa. Razumevanje cenovnih kategorija pomaže u planiranju budžeta za boravak.

Garsonjere i jednosobni stanovi

Stanovi namenjeni za jednu ili dve osobe predstavljaju najtraženiju kategoriju u Beogradu. U regularnoj sezoni, cene se kreću između 20 i 50 evra po noćenju. Prosečna cena za kvalitetan jednosoban stan za dvoje iznosi oko 30 do 35 evra.

1/6 Vidi galeriju Šta Beograd nudi turistima Foto: Kurir/M.K., screenshot prva tv, Kurir

Tokom posebnih perioda kao što su novogodišnji praznici, cene značajno rastu. Stanovi za Novu godinu Beograd se izdaju za 50 ili čak 70 evra po noćenju za dvoje gostiju. Cene smeštaja se tokom novogodišnjih i božićnih praznika uvećavaju i mogu biti do dva puta veće.

Lokacija garsonjere određuje da li će cena biti bliža donjoj ili gornjoj granici raspona. Moderne garsonjere sa novim nameštajem i opremom postižu više cene. Stanovi sa dugim periodom iznajmljivanja često nude popuste za rezervacije duže od 7 dana.

Dvosobni i trosobni stanovi

Veći apartmani namenjeni porodicama ili grupama prijatelja imaju širi cenovni raspon. Dvosobni i trosobni stanovi koji mogu primiti od 4 do 6 osoba kreću se između 40 i 100 evra po noćenju. Standard opreme i lokacija određuju tačnu poziciju unutar ovog raspona.

U ponudi se nalaze stanovi na dan za veće grupe do 12 osoba. Takvi prostrani apartmani sa više spavaćih soba koštaju između 100 i 150 evra po noćenju. Ovi objekti često uključuju dodatne sadržaje kao što su dve kupatile i prostranu dnevnu sobu.

Grupne rezervacije često dobijaju posebne popuste od vlasnika. Kada se cena podeli na broj gostiju, veći apartmani postaju ekonomičnija opcija u odnosu na hotele. Apartmani imaju raznovrsnu opremljenost i različitu strukturu što omogućava prilagođavanje specifičnim potrebama gostiju.

Tip apartmana Garsonjera1-2 osobe20-35 evra40-50 evra Jednosoban stan2-3 osobe30-50 evra50-70 evra Dvosoban stan4-5 osoba40-70 evra70-100 evra Trosoban stan6-8 osoba60-100 evra100-150 evra

Foto: Petar Aleksić

Važno je napomenuti da mnogi vlasnici nude fleksibilne uslove za duže boravke. Rezervacije duže od nedelju dana obično dobijaju popust od 10% do 20%. Ova praksa čini kratkoročni najam privlačnom opcijom za duže poslovne boravke ili privremeni smeštaj tokom renoviranja.

Cene stanova na dan po beogradskim opštinama

Beogradske opštine pokazuju različite cenovne nivoe za kratkoročni smeštaj, što omogućava gostima izbor prema budžetu i preferencijama. Svaka zona grada ima specifične karakteristike koje direktno utiču na formiranje cena. Razumevanje ovih razlika pomaže u donošenju pametne odluke pri izboru apartmana.

Lokacija predstavlja najvažniji faktor koji određuje cenu smeštaja u prestonici. Centralne opštine sa bogatom turističkom ponudom imaju više cene od perifernih zona. Ipak, svaka oblast nudi jedinstvene prednosti koje mogu opravdati investiciju.

Stan na dan Vračar - cena

Vračar spada među najprestižnije beogradske opštine sa odgovarajućim cenovnim nivoom. Stan na dan Vračar cena se kreće između 40 i 80 evra za standardan dvosoban apartman po noćenju. Ova opština privlači goste koji žele da budu blizu centra, ali u mirnijem kulturnom ambijentu.

Većina apartmana na Vračaru nalazi se u blizini Hrama Svetog Save, jednog od najvećih pravoslavnih hramova na svetu. Odlična saobraćajna povezanost omogućava brz pristup svim delovima grada. Brojni kafići, restorani i kulturne institucije dodatno obogaćuju boravak u ovoj zoni.

Ponuda na Vračaru obuhvata pretežno renovirane stanove u starim zgradama sa autentičnim ambijentom. Visoki plafoni, parketi i ornamenti kreiraju poseban doživljaj boravka. Novogradnja sa modernim sadržajima takođe postoji, ali je manje zastupljena.

Foto: Petar Aleksić

Tipični apartman na Vračaru nudi kvalitetnu opremu i stilski nameštaj. Mnogi vlasnici ulažu u estetiku enterijera kako bi privukli zahtevnije goste. Parking predstavlja izazov u ovoj opštini, pa je često uključen u cenu ili se naplaćuje dodatno.

Stan na dan Novi Beograd - cena

Novi Beograd nudi odličan odnos cene i kvaliteta sa modernom infrastrukturom. Stan na dan Novi Beograd cena varira od 25 do 70 evra u zavisnosti od konkretne lokacije unutar opštine. Blokovi bliži centru imaju više cene, dok udaljeniji delovi nude pristupačnije opcije.

Ova opština privlači porodice i poslovne ljude zbog funkcionalnosti i dobre povezanosti. Pretežno novije zgrade garantuju kvalitetne uslove stanovanja. Široki bulvari i planirana urbanizacija olakšavaju kretanje i orijentaciju.

Blokovi i zona uz reku

Blokovi 21, 22 i 23 su najtraženiji zbog blizine centra i poslovne zone. Cene u ovim blokovima kreću se od 45 do 70 evra po noćenju. Zona uz reku, koja obuhvata blokove 44, 45, 67 i 70, posebno je atraktivna tokom toplih meseci.

Pristup šetalištu uz Dunav i Savu predstavlja veliku prednost ovih lokacija. Blizina tržnih centara kao što su Delta City i Usce Shopping Center dodatno povećava praktičnost boravka. Moderni parkovi i rekreativne površine omogućavaju aktivan odmor.

Foto: Shutterstock

Apartmani Beograd Autokomanda nalaze se u jednom od poznatijih naselja koje se graniči sa opštinama Vračar i Savski Venac. Autokomanda predstavlja istovremeno i porodično i studentsko naselje koje je u isto vreme i živo i mirno. Blizina sportskih stadiona Crvene zvezde i Partizana čini ovu lokaciju atraktivnom za ljubitelje sporta.

Stari Grad i Dorćol

Stari Grad i Dorćol predstavljaju turistički najatraktivnije zone prestonice. Cene odražavaju premijum lokaciju i kreću se od 50 do 120 evra po noćenju. Strani turisti i prvi posetioci Beograda najčešće biraju ove opštine.

Neposredna blizina Knez Mihailove ulice i Skadarlije omogućava doživljaj pravog beogradskog duha. Kalemegdanska tvrđava sa prekrasnim pogledom na ušće nalazi se na pešačkoj udaljenosti. Bohemska četvrt Dorćol sa kultnim kafićima i splavovima privlači mlađu publiku.

Cene u centru i turističkoj zoni

Centar grada ima najviše cene zbog izuzetne tražnje i ograničene ponude. Kvalitetni apartmani sa pogledom na glavne ulice mogu dostići i 120 evra po noćenju. Udaljenost od glavnih atrakcija direktno se odražava na cenu smeštaja.

Apartmani u pešačkoj zoni imaju premium status i cene. Buka i gužva su česta pojava, što ne odgovara svima. Međutim, mogućnost da se sve obiđe pešice predstavlja nesumnjiv benefit.

Opština/Cenovni raspon Vračar 40-80 Kulturni sadržaji, Hram Svetog Save, autentičan ambijentPoslovni putnici, kulturni turisti Novi Beograd 25-70 Moderna infrastruktura, tržni centri, rekaPorodice, duži boravci Stari Grad i Dorćol 50-120Turistički sadržaji, noćni život, istorijaStrani turisti, mlađa publika Savski Venac i Dedinje 40-150 Ekskluzivnost, sportski sadržaji, luksuzVIP gosti, poslovni događaji Zvezdara i Palilula 25-50 Mir, zelene površine, pristupačnost,domaći gosti, porodični smeštaj

Foto: Shutterstock

Savski Venac i Dedinje

Savski Venac nudi mešavinu različitih cenovnih kategorija u zavisnosti od mikrolokacije. Centralni deo oko Slavije i Beogradske arene ima cene od 40 do 75 evra. Blizina sportskih i kulturnih događaja privlači specifičnu kategoriju gostiju.

Dedinje predstavlja ekskluzivnu rezidencijalnu zonu sa ograničenom ponudom kratkoročnog najma. Luksuzne vile i apartmani dostižu cene od 60 do 150 evra po noćenju. Ova zona je idealna za VIP goste koji žele potpunu privatnost i vrhunski kvalitet.

Savski Venac pruža odličnu povezanost sa autoputevima i aerodromom. Prisustvo ambasada i poslovnih zgrada čini ga atraktivnim za poslovne putnike. Zelene površine i parkovi omogućavaju miran odmor nakon poslovnih obaveza.

Zvezdara i Palilula

Zvezdara i Palilula pripadaju pristupačnijoj cenovnoj kategoriji sa cenama od 25 do 50 evra. Ove opštine su popularne među domaćim gostima koji dolaze zbog poslovnih razloga ili poseta prijateljima. Mirno okruženje i porodična atmosfera karakterišu ove zone.

Dobra saobraćajna povezanost omogućava brz pristup centru grada. Zvezdarska šuma i Kalemegdanski park sa Palilulske strane nude prelepe zelene površine za šetnju i rekreaciju. Ove opštine predstavljaju odličan izbor za duže boravke zbog povoljnih cena.

Lokalni kafići i restorani stvaraju autentičnu atmosferu daleko od turističke gužve. Parking je lako dostupan i često besplatan. Porodični smeštaj sa dodatnim sadržajima privlači goste koji žele mirno okruženje sa svim potrebnim pogodnostima.

Sezonske varijacije cena apartmana u Beogradu

Tokom godine, cena apartmana Beograd sezonski varira zavisno od turističke potražnje i kulturnih dešavanja u gradu. Razumevanje ovih ciklusa omogućava gostima da planiraju boravak u skladu sa budžetom i izbegnu periode kada su cene na vrhuncu.

Foto: Nemanja Nikolić

Razlike između pojedinih meseci mogu biti značajne i dostići 40% ili više, što čini sezonske faktore jednim od najvažnijih elemenata pri donošenju odluke o terminu posete.

Visoka sezona - proleće i leto

Period od aprila do septembra karakteriše povećana aktivnost u gradu i veća potražnja za smeštajem. Temperatura postaje prijatna za šetnje i obilazak znamenitosti, što privlači turiste iz regiona i Evrope.

Cene apartmana u ovim mesecima rastu za 15 do 30 procenata u poređenju sa zimskim periodom. Vlasnici nekretnina koriste povoljne tržišne uslove da maksimizuju prihode.

Splav kultura na rekama Savi i Dunavu dostiže vrhunac tokom leta. Festival Beer Fest, muzički nastupi i kulturne manifestacije doprinose konstantnom priliv posetilaca.

Periodi najveće potražnje

Maj i jun predstavljaju mesece sa najintenzivnijom potražnjom zbog idealnih vremenskih uslova. Brojne međunarodne konferencije, sajmovi i poslovni skupovi organizuju se u ovom periodu.

Septembar donosi dodatni talas posetilaca zahvaljujući Beogradskom sajmu knjiga i kulturnim događajima. Preporuka je da gosti rezervišu smeštaj najmanje dve do tri nedelje unapred kako bi osigurali željenu lokaciju.

Turistička sezona donosi i više standarde kvaliteta, jer vlasnici apartmana ulažu u osvežavanje enterijera i dodatne sadržaje.

Niska sezona - jesen i zima

Od oktobra do marta, izuzev prazničnih perioda, Beograd beleži manji broj turista. Ovo predstavlja izuzetnu priliku za uštede pri izboru smeštaja.

Cene stan na dan sezona u ovim mesecima mogu biti niže i do 40 procenata. Novembar i februar su najjeftiniji meseci sa minimalnom potražnjom i fleksibilnim uslovima rezervacije.

Poslovni putnici često profitiraju od ovih uslova, jer im je potreban kvalitetan smeštaj bez turističke gužve. Vlasnici su spremniji da pregovaraju o ceni i nude popuste za boravak duži od pet noći.

Mogućnosti za povoljnije cene

Fleksibilnost domaćina u niskoj sezoni omogućava gostima da postignu značajne ustupke. Duži boravci mogu doneti dodatne popuste od 10 do 20 procenata na već snižene cene.

Zimski meseci nude autentično iskustvo života u gradu bez turističke vreve. Kafići, restorani i kulturne institucije normalno funkcionišu, ali sa manje posetilaca.

Foto: Zorana Jevtić

Kombinacija niskih cena i dostupnosti čini ovaj period idealnim za one koji žele da istražuju grad u miru. Atmosfera je intimnija i omogućava dublji kontakt sa lokalnom kulturom.

Praznici i posebni događaji u gradu

Određeni periodi tokom godine potpuno menjaju uobičajenu dinamiku cena. Praznični dani i veliki festivali dovode do dramatičnih skokova u potražnji.

Od decembra do februara održavaju se različite zimske manifestacije koje privlače posetioce:

Klizališta na otvorenom na više lokacija – Vidikovac, Tašmajdan, Trg Nikola Pašića i Delta City

Bioskop na otvorenom na Slaviji sa besplatnim projekcijama

Humanitarni Trg otvorenog srca sa toplijim sadržajima

Novogodišnji vašar na Beogradskom sajmu sa zabavnim programom

Doček Nove godine ispred Narodne skupštine sa koncertima i vatromet

Ove manifestacije stvaraju posebnu atmosferu koja opravdava povećanje cena tokom zimskih praznika. Grad postaje destinacija sa bogatom kulturnom ponudom uprkos hladnim danima.

Nova godina i sportski događaji

Tokom novogodišnjih i božićnih praznika cene mogu biti i do dva puta veće nego u regularnoj sezoni. Apartmani za dva gosta dostižu 50 do 70 evra ili više po noćenju.

Rezervacija stanova za Novu godinu počinje već u oktobru. Vlasnici postavljaju minimalni period iznajmljivanja između tri do sedam dana, što dodatno povećava ukupan trošak boravka.

Sportski događaji poput derbija Crvene zvezde i Partizana takođe uzrokuju kratkoročne skokove. Zone blizu stadiona Marakana i stadiona Partizan beleže povećanu potražnju i više cene tokom utakmica.

Preporuka za rezervaciju Visoka sezona (april-septembar), Festivali, konferencije, prijatna temperatura+15% do +30%, 2-3 nedelje unapred

Niska sezona (oktobar-mart), Manje turista, fleksibilni uslovi-20% do -40%Moguće rezervisati kratkoročno

Novogodišnji praznici, Zimske manifestacije, doček, kulturni program+50% do +100%Od oktobra, minimum 3-7 dana

Planiranje posete uz uvažavanje sezonskih varijacija omogućava optimizaciju troškova. Gosti koji imaju fleksibilnost u datumima mogu ostvariti značajne uštede biranjem perioda sa manjom potražnjom.

Tržište kratkoročnog najma u srpskoj prestonici nudi širok spektar mogućnosti za različite budžete i potrebe. Cene se kreću od 20 do 150 evra po noćenju, pri čemu lokacija, opremljenost i sezonski period predstavljaju osnovne faktore koji određuju konačnu cenu. Najam stanova Beograd karakteriše bogata ponuda sa preko 500 dostupnih jedinica koje gosti mogu rezervisati u bilo kom trenutku.

Foto: Kurir

Geografska raspodela cena pokazuje da su Vračar, Stari Grad i Dorćol najskuplji delovi grada sa cenama od 40 do 120 evra. Novi Beograd nudi odličan balans kvaliteta i cene u rasponu 25-70 evra. Zvezdara i Palilula predstavljaju najpristupačnije opcije sa cenama od 25-50 evra po noćenju.

Kratkoročni najam Beograd pruža ekonomičniju alternativu hotelskom smeštaju, posebno za porodice i grupe. Gosti imaju mogućnost pripreme obroka, više prostora i autentičnog iskustva života u gradu. Proces rezervacije je pojednostavljen digitalnim platformama koje omogućavaju Booking u svega par klikova, uz dostupnu korisničku podršku za dodatna pitanja.

Planiranje unapred se preporučuje za periode visoke potražnje, posebno tokom praznika i velikih događaja. Detaljno istraživanje opcija po opštinama omogućava pronalaženje optimalnog smeštaja koji odgovara budžetu i preferencama svakog posetioca.