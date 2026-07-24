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U prvih šest meseci 2026. godine u Srbiji je prvi put registrovano 22.155 novih putničkih i lakih komercijalnih vozila, što je 3.327 vozila više nego u istom periodu prošle godine.

Kako ističu u Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova to predstavlja rast od 17,67%, potvrđujući nastavak pozitivnih kretanja na domaćem automobilskom tržištu.

Prve registracije putničkih vozila porasle su za 18,47% и dostigle 19.515 jedinica. Najviše novih putničkih vozila registrovali su Škoda (3.967), Toyota (2.436), Volkswagen (1.078), Hyundai (1.052) i Renault (978).

Kod lakih komercijalnih vozila registrovano je 2.640 novih jedinica, što predstavlja rast od 8,91%. Vodeći brendovi bili su Fiat (367), Volkswagen (345), Peugeot (294), Škoda (280) i Foton (239).

Po prvi put, hibridna vozila preuzela su vodeću poziciju na tržištu sa 43,62% tržišnog udela, dok elektrifikovana vozila (hibridi i potpuno električna vozila zajedno) sada čine 46,36% svih prvi put registrovanih putničkih vozila. Istovremeno, vozila sa dizel motorom zabeležila su pad od 5,37%.

 Detaljna analiza tržišta, rezultati po brendovima, struktura po vrstama pogona i kompletna statistika prvih registracija dostupni su na sajtu Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova.

Kurir Biznis

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