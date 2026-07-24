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Vlada Srbije usvojila je Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava namenjenih podsticanju unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije, kojom je omogućena podela besplatnih vaučera penzionerima za odmor u zemlji. Kako je objavljeno u Službenom glasniku, vaučeri će moći da se iskoriste do 1. novembra ove godine.

Prema uredbi usvojenoj juče, pravo na vaučer imaju korisnici penzije čiji mesečni iznos ne prelazi 80.000 dinara.

Vrednost pojedinačnog vaučera iznosi 10.000 dinara, a može se koristiti isključivo za usluge smeštaja za koje je prethodno izdata potvrda o rezervaciji, u skladu sa odredbama uredbe.

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Cilj ove mere je podsticanje razvoja domaćeg turizma kroz subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja širom Srbije. Vaučeri važe za boravak u trajanju od najmanje pet noćenja, van mesta prebivališta korisnika.

Usluge smeštaja mogu da pružaju privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, uz smeštaj i ishranu trećih lica u skladu sa propisima iz oblasti ugostiteljstva. Pravo učešća imaju i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskim turističkim domaćinstvima, u skladu sa važećim propisima.

1/7 Vidi galeriju Banje u kojima penzioneri mogu da borave o trošku PIO fonda Foto: Sasomange Printscreen, Beta/Saša Đorđević, Shutterstock

Nakon završetka boravka, ugostitelj je dužan da korisniku vaučera izda fiskalni račun za pruženu uslugu smeštaja.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da je turizam veoma važna privredna grana za ekonomiju i da će se, podelom turističkih vaučera za odmor u Srbiji, sa jedne strane, dodatno osnažiti turistički sektor, a sa druge strane ostvariti uštede u kućnim budžetima naših najstarijih koji dobijaju besplatne vaučere.

- Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao, opredeljeno je 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, a njih će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara - rekao je ministar Mali.