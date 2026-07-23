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Vlada Republike Srbije usvojila je danas uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za odmor u Srbiji, a prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da je to još jedan vid podrške i pomoći našim najstarijim sugrađanima, kojima se na taj način dodatno unapređuje kvalitet života.

Usvojena je Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije.

- Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao, opredeljeno je 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, a njih će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara - rekao je ministar Mali.

On je dodao da će se prijava za vaučere, koji su deo velikog paketa pomoći građanima, čija je ukupna vrednost gotovo 600 miliona evra, obavljati na šalterima "Pošte Srbija“.

Ministar je istakao da je turizam veoma važna privredna grana za našu ekonomiju, te da će se, podelom vaučera za odmor u Srbiji, sa jedne strane, dodatno osnažiti turistički sektor, a sa druge strane ostvariti uštede u kućnim budžetima naših najstarijih koji dobijaju besplatne vaučere.

Podsećajući da vaučeri za odmor u Srbiji postoje od 2015. godine, Mali je naveo da je država do sada, za 11 godina, obezbedila više od dva miliona turističkih vaučera, za šta je opredeljeno više od 13 milijardi dinara.

- Sada idemo sa još 30.000 vaučera i verujem da će, kao i prethodnih godina, interesovanje naših najstarijih sugrađana za njih biti značajno. Inače, vaučeri su samo deo paketa mera kojima pomažemo i podržavamo naše građane, a tim paketom je predviđeni i progresivan metod isplate pomoći penzionerima, koji će dobiti od 20.000 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije - dodao je ministar Mali.

Prema njegovim rečima, penzionerima je podrška uvek dobrodošla, a nove mere će puno značiti za podizanje kvaliteta njihovog života.

Takođe, dodao je ministar, nove mere se odnose i na socijalno ugrožene građane, za koje je država uvek tu, pa će sada primaoci socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka dobiti po 25.000 dinara, dok će borci dobiti po 10.000 dinara.

- Možda i najznačajnija mera, jer zdravlje je uvek najvažnije, odnosi se na smanjenje troškova građana za lekove, koji će pojeftiniti od 1. avgusta - naglasio je Mali, i dodao da će biti produžena Uredba o energetski ugroženom kupcu i posle 1. oktobra 2026. godine, što će se ogledati u umanjenju računa za struju i gas za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Kako je istakao ministar, cilj je da se kroz odgovornu ekonomsku politiku, ulaganja i podršku stanovništvu, obezbedi veći životni standard i sigurnija budućnost za sve.

- Stabilnost, odgovorno upravljanje javnim finansija i briga o građanima su temelj daljeg razvoja Srbije. Odgovorna država je uvek tu za svoje građane i nastaviće da im bude pouzdan oslonac, jer je to jedini ispravan put - zaključio je prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali.