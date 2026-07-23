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Građani i privreda nemaju razloga za brigu kada je u pitanju snabdevanje gorivom, jer država pravovremeno reaguje na sve izazove. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je doneta hitna i važna odluka kojom se naftnim kompanijama dozvoljava korišćenje sopstvenih operativnih rezervi. Kako je istakla na svom Instagram nalogu, na ovaj korak su se odlučili zbog otežanog uvoza usled niskog vodostaja Dunava i globalnih tržišnih turbulencija, a ključno je to da će tržište ostati potpuno stabilno bez diranja državnih robnih rezervi.

- Sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje naš apsolutni prioritet! Zbog otežanog uvoza usled niskog vodostaja Dunava, sezonski povećane tražnje i izazova na međunarodnom tržištu, doneli smo odluku da naftnim kompanijama omogućimo korišćenje njihovih operativnih rezervi kako bismo obezbedili uredno snabdevanje domaćeg tržišta, bez korišćenja državnih rezervi.

Država svakodnevno prati situaciju i reaguje pravovremeno kako bi zaštitila građane i privredu. U prethodne tri godine udvostručili smo obavezne rezerve naftnih derivata, smanjili akcize za 20% i nastavljamo da preduzimamo sve mere koje doprinose stabilnosti tržišta.

Na izazove ne možemo uvek da utičemo, ali možemo da budemo spremni i da odgovorno donosimo odluke koje čuvaju energetsku sigurnost Srbije - napisala je ministarka.