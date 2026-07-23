Ministarka Dubravka Đedović Handanović je zaključila da bi produžetak licence za operativni rad Naftnoj industriji Srbije omogućio da rafinerija u Pančevu preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata podigne na maksimum kako bi se prevazišla situacija za smanjenim uvozom zbog logističkih izazova do kojih dolazi zbog prirodnih uslova, visokih cena i uvoznih troškova.

- Ako NIS-u ne bude produžena licenca, snabdevanje će zavisiti od državnih rezervi, jer je uvoz znatno otežan, vodostaj Dunava je jako nizak, potrošnja je na piku. Licenca bi osigurala da rafinerija radi na maksimumu, da redovno snabdeva naše tržište, ali je važna i za širu regionalnu sigurnost snabdevanja u uslovima poremećaja koji utiču i na druge zemlje - zaključila je ministarka.