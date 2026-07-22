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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem o stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata.

Konstatovano je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte kao i kotacija na Mediteranu.

Skuplji uvoz kopnenim putem

"Do sada je realizovano samo oko 25 odsto planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Zbog niskog vodostaja Dunava otežan je uvoz, jer barže mogu da prevezu samo 30-40% ukupnog kapaciteta. U toj situaciji se realizuje transport kamionima ili železnicom, ali to nije dovoljno da bi se uvezle sve planirane količine, skuplje je i utiče na cene koje su već izuzetno visoke. Ovo je situacija u kojoj se jasno vidi da je rafinerija u Pančevu ključna za redovnu snabdevenost naftnim derivatima. Povećana je potražnja na tržištu, kao i uvek u ovom periodu godine, ali osim prirodno sezonskog rasta postoji i dodatni pritisak u veleprodaji zbog stalnog rasta cena na tržištu. Na ovaj rast utiču pre svega globalni sukobi, zbog čega je država intervenisala smanjenjem akciza za 20 odsto, da bismo stabilizovali tržište“, rekla je ministarka.

Smanjene rezerve naftnih derivata

Tema razgovora bile su i rezerve naftnih derivata.

"Zbog povećane potražnje i otežanog uvoza, zalihe naftnih kompanija koje su i veleprodavaci su značajno smanjene. Državne rezerve dizela su 269.000 tona, a dodatne količine su u dolasku. Bez obzira na naše zalihe koje su duplirane u poslednje tri godine i koje nastavljamo da uvećavamo, one su rezervno rešenje, koje ćemo koristiti u nuždi kao što već jesmo prethodno, ali je redovan rad rafinerije ključan da bismo održali stabilnost na tržištu“, navela je Đedović Handanović.

Sastanak ministarke Dubravke Đedović Handanović sa Tomislavom Mićovićem Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarka je zaključila da bi produžetak licence za operativni rad Naftnoj industriji Srbije omogućio da rafinerija u Pančevu preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata podigne na maksimum kako bi se prevazišla situacija za smanjenim uvozom zbog logističkih izazova do kojih dolazi zbog prirodnih uslova, visokih cena i uvoznih troškova.

„Ako NIS-u ne bude produžena licenca, snabdevanje će zavisiti od državnih rezervi, jer je uvoz znatno otežan, vodostaj Dunava je jako nizak, potrošnja je na piku. Licenca bi osigurala da rafinerija radi na maksimumu, da redovno snabdeva naše tržište, ali je važna i za širu regionalnu sigurnost snabdevanja u uslovima poremećaja koji utiču i na druge zemlje", zaključila je ministarka.