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Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je produžetak operativne licence do 1.jula.

Američki OFAK produžio je licencu još 15 dana, kako se i očekivalo u poslovnim krugovima, a o tome je danas govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je danas rekao da očekuje da će Sjedinjene Američke Države odobriti novo, petnaestodnevno odlaganje primene sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ali je ocenio da bi to moglo da bude poslednje produženje.

Ovom licencom omogućeno je, kako je naveo NIS, održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

Prethodna operativna licenca NIS-u od OFAC-a važila je do danas, 16. juna.

Mađarska kompanija MOL je 6. juna dobila zvaničnu licencu od OFAC-a za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije a.d. (NIS) koja takođe ističe danas, 16. juna.

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS). Sporazum koji je pethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Nakon toga oglasio se i MOL saopštivši da će obezbediti dalji razvoj Naftne industrije Srbije, sigurno snabdevanje tržišta Srbije i nastavak rada Rafinerije nafte Pančevo ukoliko postane većinski vlasnik NIS-a.