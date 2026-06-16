Dan odluke za NIS: Sve oči uprte u Amerikance, odlučuje se o dve ključne licence
Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod "Gasproma". Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju.
Danas je Dan "D" za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i “Gaspromnjefta” prodaji ruskog udela.
Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić izjavio je da do sada nije zabeležena situacija da se u istom danu odlučuje o dve važne licence koje se odnose na poslovanje NIS-a.
- Ova situacija je utoliko specifična da imamo tako visok ulog u jednom danu i mislim da to nije puka slučajnost- naglasio je Lukić.
Kako je objasnio, od početka godine dva faktora su ključno uticala na pozitivne odluke o operativnoj licenci. Prvi je činjenica da su započeti pregovori o preuzimanju većinskog udela u kompaniji, a drugi komplikacije u globalnom snabdevanju naftom izazvane bliskoistočnim sukobom, zbog čega je, kako kaže, Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) pokazivala veću fleksibilnost.
- Sve to zajedno gledano i u današnjoj situaciji, ovi faktori više nama ne idu toliko u prilog - ukazao je Lukić.
"Očigledno da OFAK pooštrava svoj stav"
Prema njegovim rečima, stiče se utisak da OFAK više nije zadovoljan samim time što se pregovori vode, dok se, kada je reč o bliskoistočnom konfliktu, nazire moguće rešenje.
- Poslednje produženje roka za pregovore koje je izdato, dato je na deset dana, što je najkraći vremenski period - rekao je Lukić, dodajući da je očigledno da OFAK pooštrava svoj stav.
Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da je i do sada bilo dana "D" i da je NIS dobijao produženje licence. Pritom, podseća, sada je napravljen jedan prodor dogovorom sa MOL-om, ali ostaje pitanje da li će OFAK to ceniti.
Novinarka RTS-a Ružica Vranjković kaže da nema nekih zvaničnih informacija, ali da iskustvo pokazuje da će produženje stići, pre svega za rad, što će, napominje, biti poznato najkasnije ujutru u šest zbog vremenske razlike", navodi Vranjković.
Za nju je veći "znak pitanja" da li će MOL dobiti licencu za nastavak pregovora za "Gaspromnjeftom", zato što je poslednji put MOL tražio trideset dana, a dobio je samo deset.
Neki su govorili da je to zato što su pregovori o kupoprodajnom ugovoru MOL-a i sa ruskim većinskim vlasnicima u NIS-u pri kraju, a neki kažu da ipak nije ništa dogovoreno, navodi Vranjković.
Smatra da odluka američke administracije može biti ili dvostruko pozitivna, kada je reč o obe licence, ili neutralna, što bi podrazumevalo da jedna licenca bude "izdata, a druga stavljena na čekanje.
Lukić je istakao da je Srbija učinila sve što je bilo u njenoj nadležnosti i da se dalji razvoj situacije više ne nalazi u njenim rukama.
- Ono što smo mi uradili i što je do nas, mi smo uradili i stvari se sada ne nalaze u našem dvorištu. Težište dešavanja i radnje nalazi se na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gasproma - naveo je Lukić.
Ocenio je da je razumno očekivati da se u drugoj polovini godine intenziviraju pregovori i da se dođe do konkretnijih rezultata, odnosno jasnijih naznaka da li će dogovor biti postignut.
"Svetske berze mogu da reaguju preterano optimistično"
Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić je ukazao da cene barela padaju, ali da može doći do razilaženja između berzanskih i realnih kretanja.
Kako je objasnio, berze mogu reagovati preterano optimistično i očekivati brzu stabilizaciju i oporavak ponude, dok realna proizvodnja i snabdevanje neće pratiti tu dinamiku.
- Mi ćemo pratiti šta se dešava sa deminiranjem Ormuskog moreuza, koliko je širok taj sigurni plovni put. Mi ćemo takođe pratiti šta se dešava i po pitanju logistike, pretkonfliktne logistike i ono što je najvažnije, ja bih rekao, koliko se u zalivskim zemljama proizvodnja i ponuda nafte mogu oporaviti brzo, jer oni se sada nalaze ispod onog nivoa koji su bili pre konflikta - rekao je Lukić.
"Do kraja godine ne možemo očekivati stabilizaciju"
Prema procenama pojedinih konsultantskih kompanija, u naredna tri meseca proizvodnja bi mogla da dostigne oko 70 odsto pretkonfliktnog nivoa, a u roku od šest meseci i do 90 odsto.
- Ukupno uzeto, to znači da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju - ocenio je Lukić.
Dodao je da povratak cene barela na nivoe od 60 do 65 dolara, koji su važili pre sukoba, nije realan sve dok ne bude izvesno da se postignuto primirje zaista sprovodi i da se eventualni mirovni sporazum dosledno primenjuje.
"Cene u Srbiji mogu da se kreću samo u jednom smeru"
Govoreći o cenama goriva u Srbiji, Lukić je ocenio da su one verovatno dostigle svoj maksimum i da u narednom periodu mogu da se kreću samo u jednom smeru.
- Međutim, tempo dinamike tog smanjenja verovatno neće biti onoliko brz sve dok ne vidimo da se tržišta zaista stabilizovala i da se ta cena nafte barela na svetskom tržištu kreće u nekim razumnim granicama - zaključio je Lukić.
Biznis Kurir/RTS