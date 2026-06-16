Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da je i do sada bilo dana "D" i da je NIS dobijao produženje licence. Pritom, podseća, sada je napravljen jedan prodor dogovorom sa MOL-om, ali ostaje pitanje da li će OFAK to ceniti.

Novinarka RTS-a Ružica Vranjković kaže da nema nekih zvaničnih informacija, ali da iskustvo pokazuje da će produženje stići, pre svega za rad, što će, napominje, biti poznato najkasnije ujutru u šest zbog vremenske razlike", navodi Vranjković.

Za nju je veći "znak pitanja" da li će MOL dobiti licencu za nastavak pregovora za "Gaspromnjeftom", zato što je poslednji put MOL tražio trideset dana, a dobio je samo deset.

Neki su govorili da je to zato što su pregovori o kupoprodajnom ugovoru MOL-a i sa ruskim većinskim vlasnicima u NIS-u pri kraju, a neki kažu da ipak nije ništa dogovoreno, navodi Vranjković.