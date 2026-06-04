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"Imala sam veoma dobar sastanak sa gospodinom Millerom, prvim čovekom Gasproma, gde smo pričali o nastavku saradnje na sigurnim isporukama gasa za Republiku Srbiju i potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca nakon 30. juna", navela je ministarka Đedović Handanović i dodala:

"To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose".

01:18 Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izrazila je zadovoljstvo nakon današnjeg sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompaniјe "Gasprom" Alekseјom Milerom Izvor: Kurir

Razgovarali su i o proširenju Banatskog Dvora kao važnog projekta za dodatna skladišta gasa u našoj zemlji sa 450-750 miliona metara kubnih.