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Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je brže spajanje Zapadnog Balkana sa tržištem električne energije Evropske unije od strateške važnosti za energetsku bezbednost i da je regionu potrebna dodatna finansijka podrška za ubrzanje energetske tranzicije.

Đedović Handanović je rekla da je integracija energetskog sektora sa regionom i EU važna za energetsku sigurnost, ne samo Srbije, saopštila je Energetska zajednica.

Ona je istakla da do 70 odsto električne energije između različitih zemalja EU protiče kroz Zapadni Balkan.

- S obzirom na stratešku ulogu Zapadnog Balkana kao ključnog tranzitnog koridora za električnu energiju za EU, brža integracija bi omogućila EU da bolje poveže svoj jugoistočni region sa unutrašnjim tržištem, jačajući tako sigurnost snabdevanja, omogućavajući uštedu i smanjujući emisije - rekla je Đedović Handanović.

Usklađeni sa EU

Ministarka je rekla da je Srbija u značajnoj meri usklađena s pravilima EU u energetskom sektoru, podsetivši da je Srbija prva među ugovornim stranama Energetske zajednice transponovala Paket za integraciju tržišta električne energije, koji je preduslov spajanja nacionalnih tržišta sa jedinstvenim tržištem električne energije Unije.

- Srbija već ima potpuno funkcionalnu berzu električne energije s dve članice EU, Mađarskom i Slovenijom, i jedina smo zemlja s razvijenim i operativnim unutardnevnim i dan unapred tržištima električne energije - rekla je Đedović Handanović.

Ona je istakla da je Srbija posvećena osiguranju energetske bezbednosti, ulaganju u čiste izvore energije i jačanju energetske mreže, ali da joj je potrebna dodatna finansijska podrška kako bi postigla ciljeve dekarbonizacije.

Plan rasta i IPA fondovi

- Verujemo da bi ciljana podrška, pored one koja se trenutno pruža u okviru IPA fondova i Plana rasta, pomogla ubrzanju energetske tranzicije, prateći model podrške koja se pruža državama članicama EU u centralnoj i istočnoj Evropi sa nižim BDP-om po stanovniku i većim udelom uglja u energetskom miksu - rekla je ona.

Ministarka je dodala da bi stabilna i kontinuirana finansijska podrška trebalo da obezbedi neophodnu predvidljivost i regionalnu koordinaciju na Zapadnom Balkanu, uz istovremeno prilagođavanje tempa energetske tranzicije lokalnim resursima i nacionalnom energetskom miksu. ; Srbija je ispunila uslove za spajanjem tržištem električne energije EU i u toku je proces verifikacije Evropske komisije, rekla je ministarka, dodajući da će dalje usklađivanje regulatornog okvira biti potrebno pre konačne integracije.

Đedović Handanović je ukazala da značajan izazov za integraciju predstavlja primena mehanizma za prekogranično uslađivanje cene ugljenika (CBAM), koja je počela ove godine, zbog visokog udela uglja u proizvodnji struje.