Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Akcionarsko društvo "Elektroprivreda Srbije“ i kompanija SOCAR iz Azerbejdžana potpisali su danas Osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Dokument su potpisali generalni direktor EPS Dušan Živković i Rovshan Najaf, predsednik SOCAR-a, tokom Nedelje energetike u Bakuu u prisustvu predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva.

- Potpisivanje ovog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Cilj je da 2030. godine na mreži imamo novi proizvodni kapacitet bazne energije instalisane snage do 500 MW - izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva

Ona je naglasila da saradnja sa kompanijom SOCAR potvrđuje snažno partnerstvo Srbije i Azerbejdžana u oblasti energetike i otvara prostor za nove zajedničke projekte od obostranog značaja.

- Temelj ovako uspešne saradnje dve države predstavljaju izuzetno dobri i prijateljski odnosi predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, koji su dali snažan podsticaj unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa, a posebno saradnji u energetskom sektoru - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva



Dokumentom su definisani ključni principi za osnivanje zajedničkog društva radi razvoja i realizacije projekta, kao i glavni komercijalni aspekti buduće saradnje.

- Ovim projektom EPS nastavlja transformaciju svog proizvodnog portfolija i jača kapacitete za stabilno i pouzdano snabdevanje građana i privrede električnom energijom. Partnerstvo sa SOCAR-om omogućava nam da spojimo iskustvo i resurse kako bismo realizovali moderan energetski objekat koji će doprineti dugoročnoj održivosti elektroenergetskog sistema Srbije - rekao je Dušan Živković nakon ceremonije potpisivanja.

Gasno-turbinska elektrana u Nišu je strateški energetski projekat u okviru saradnje Srbije i Azerbejdžana za koji su države u februaru ove godine potpisale sporazum u prisustvu predsednika dve države.