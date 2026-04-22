Niš je među prvim gradovima u Srbiji dobio "zelenu toplanu" u okviru sistema daljinskog grejenja. Tako je uspostavljen sistem koji istovremeno proizvodi i toplotnu i električnu energiju iz obnovljivih izvora, u okviru projekta Zeleni inovativni objekti daljinskog grejanja. Postavlja se pitanje koje su prednosti "zelene toplane", ali i kolike će uštede doneti.

"Zelena toplana", odnosno toplana Majakovski, jedan je od najznačajnijih potprojekata u okviru saradnje sa UNDP-om i Ministarstvom zaštite životne sredine na projektu vrednom blizu milion dolara.

- Tu smo radili postavljanje fotonaponskih panela na nadstrešnici na javnoj površini jednog parkinga. Kapacitet te fotonaponske elektrane je 74 kW i ona će služiti u narednom periodu za proizvodnju električne energije za potrebe kotlarnice Majakovski. Drugi deo tog podprojekta je postavljanje termosolarnih panela, koji će biti u funkciji zagrevanja sanitarne vode za potrebe celog kompleksa zgrada kolektivnog stanovanja Majakovski - rekao je direktor JKP "Gradska toplana" Niš Živojin Tasić.

Tu se, poručuje on, neće stati, navodeći da se paralelno sa tim rade i konverzije kotlarnica.

- Ove godine ćemo odraditi konverzije dve kotlarnice u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine koje će finansirati 80 odsto tog projekta, grad Niš 20 odsto. Radićemo konverziju kotlarnice sa mazuta na gas, to je kotlarnica Knjaževačka i kotlarnica Pantelej. Kotlarnica Knjaževačka se uveliko radi, tender je završen, a što se tiče kotlarnice Pantelej, završava se projekta dokumentacija i očekujemo da se tender raspiše u toku sledeće nedelje - rekao je Tasić.

U gradskoj toplani 97 odsto toplotnih izvora je već konvertovano na gas.

- Ako pričamo o gradskoj toplani, dugi niz godina je rađeno da bi toplana bila najmanji zagađivač u Nišu - rekao je on.

Šta gasna elektrana znači za rad toplane

Najavljeno je da će Niš do 2030. imati gasnu elektranu, a Tasić navodi da sa Ministarstvom energetike i predstavnicima grada Niša rade na tom projektu.

- Za gradsku toplanu bi značilo da se povežemo na tu gasnu elektranu, s obzirom da je nus proizvod te gasne elektrane vruća voda, koja bi inače morala da se hladi i vraća u reku. Postigli smo dogovor da tu vodu koristimo za sistem daljinskog grejanja. Na taj način ćemo štedeti i na gasu - rekao je on i objasnio da bi preuzimali vruću vodu i ubacivali je u sistem daljinskog grejanja u Nišu.

Kapacitet te toplotne energije bi trebao da bude 150 megavata.

- Ukoliko se taj projekat realizuje na način kako smo i dogovorili, imaćemo dovoljne količine vruće vode iz te gasne elektrane za zagrevanje kompletnog sistema daljinskog grejanja u zimskim uslovima. S druge strane, postojeće kotlarnice će biti u funkciji, s tim što ćemo moći da proširimo kapacitete sistema daljinskog grejanja u Nišu, odnosno da povezujemo nove zgrade kolektivnog stanovanja - rekao je Tasić.

Dodatne mere zaštite

Gas je sa aspekta zaštite životne sredine čist energent.

- Ovo što radimo konverziju kotlarnica, to su male kotlarnice, malih kapaciteta, ali smo u saradnji sa Gradom Nišom dogovorili da u naredne dve godine kotlarnice koje su ostale da rade na mazut ili na lož ulje, prebacimo na gas ili na obnovljive izvore energije - napominje Tasić.

Jedan od potprojekata u okviru saradnje sa UNDP-om i Ministarstvom zaštite životne sredine podrazumeva digitalizaciju i dodatne mere zaštite.

- Mi smo na jednoj kotlarnici, odnosno Toplana jug, radili na revitalizaciji sistema. Ugradili smo merače za merenje štetnih materija u vazduhu i taložnike i filtere kako bi smanjili emisiju štetnih gasova koji izlaze iz dimnjaka, bez obzira na to što se radi o energentu koji je gas. Sa aspekta zaštite životne sredine zaista vodimo puno računa - rekao je on.

U srednjeročnoj strategiji gradske toplane, kaže on, ove godine su uveli jednu novinu koja se odnosi na to da na svim kotlarnicama manjih kapaciteta u buduće ugrade fotonaponske panele kako bi proizvodile električnu energiju za sopstvene potrebe.

"Redovno održavamo i zanavljamo sistem"

Tasić naglašava da se permanentno radi na revitalizaciji sistema daljinskog grejanja u Nišu.

- Pored toga što redovno održavamo i zanavljamo sistem, radili smo u proteklom periodu i na obnovljivim izvorima energije - rekao je on.

Kapacitet sistema daljinskog grejanja u Nišu je 270 megavata, a sagovornik Euronews Srbija navodi da je ova grejna sezona protekla bez bilo kakvih problema.

- Gledajući statistiku, imali smo jako povoljnu tehničko-tehnološku sigurnost u ovoj grejnoj sezoni i mogu reći da je možda najbolja grejna sezona od kako gradska toplana radi - rekao je on.

Tasić kaže da je prošle godine cena grejenja bila viša, a da je u ovoj grejnoj sezoni stabilna.

- Jedinu promenu smo tražili posle januarskog računa kada je cena gasa bila viša. Međutim, odmah sledećeg meseca smo tražili sniženje te cene, tako da će ta razlika, odnosno blago povećanje da osete naši korisnici na računu za april, dok će već od majskog računa opet biti cena na nivou početka grejne sezone. Slobodno mogu reći da u ovoj grejnoj sezoni takoreći nismo imali promenu cena - rekao je on.

