Prostornim planom Niša područje severno od sela Krušca određeno za područje na kome će se graditi gasna elektrana, a tačna lokacija na kojoj će se elektrana nalaziti biće određena Urbanističkim projektom, izjavio je gradski većnik Niša Ivan Grmuša.

- Trenutno smo u fazi odabira lokacije. Nije još zaključeno na kojoj će se tačno lokaciji nalaziti gasna elektrana, ali smo uradili analize zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike, koja bi to potencijalna lokacija mogla da bude. Pričalo se ranije o lokaciji kod Niške Banje, međutim, zbog količine vode koja je potrebna da ohladi te generatore, odustalo se od te lokacije - kazao je Grmuša za Niš TV.

Kako je naveo, izgradnjom gasne elektrane na teritoriji Niša koja bi trebalo da bude instalisane snage oko 500 megavata, dobiće se oko 10% od ukupnih potreba za električnom energijom na teritoriji Srbije.

U Prostornom planu koji je bio na javnom uvidu, kako je ukazao, ubačena je mogućnost izgradnje gasne elektrane na teritoriji grada severno od Krušca, odnosno blizu Južne Morave zbog vode koja je potrebna da hladi generatore.

- Nusproizvod elektrane je topla voda koju grad može da iskoristi za grejanje tokom zimskog perioda, tako da pored električne energije imamo i snabdevanje toplotnom energijim naših sugrađana - rekao je Grmuša.

Prema njegovim rečima Interkonekcija između Srbije i Bugarske je završena, pa su se stvorili i uslovi da Srbija dobije gasnu elektranu na teritoriji Niša.

Podsetimo, prošle nedelje nadležni su najavili da će ugovor o izgradnji ove elektrane biti potpisan u aprilu u Azerbejdžanu, a da bi ona mogla da bude završena do 2029.