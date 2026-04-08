Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je u Bakuu sa predstavnicima Vlade Azerbejdžana i energetske kompanije SOCAR o realizaciji projekta izgradnje gasne elektrane kod Niša i snabdevanju prirodnim gasom.

Đedović Handanović se u Bakuu danas sastala sa ministrom finansija Azerbejdžana Sahilom Babajevim, ministrom ekonomije Mikailom Džabarovim i predsednikom kompanije SOCAR Rovšanom Nadžafom, te ministrom energetike Parvizom Šahbazovim.

- Nameravamo da u narednih mesec dana usaglasimo i formalizujemo osnovne odredbe i komercijalne uslove za izgradnju gasne elektrane, rokove za projektovanje i izgradnju. Sa završetkom gasne elektrane 2030. godine, potrošnja gasa bi se dodatno povećala. Za rad elektrane godišnje treba 600 miliona kubika gasa čime bismo ujedno maksimalno koristili i kapacitet gasnog interkonektora Srbija-Bugarska. Dogovorili smo redovne sastanke naših tehničkih timova u Beogradu i Bakuu kako bismo što pre zatvorili sva otvorena pitanja - navela je Đedović Handanović.

Istakla je da će nova gasna elektrana biti značajno efikasnija i sa nižim proizvodnim troškovima u poređenju sa postojećim gasnim kapacitetima, obezbeđujući stabilnu proizvodnju električne energije, sa nižim emisijama.

- Kao prioritetan projekat prepoznata je u strateškim dokumentima, kao i u programu Srbija 2030, a njenom izgradnjom pored dodatne energetske sigurnosti, pripremamo se i za očekivani porast potrošnje energije, a u vezi sa većom upotrebom veštačke inteligencije i izgradnjom data centara - navela je ministarka.

Dodala je da je ukupna vrednost investicije još u fazi procene, uz projektovani vek eksploatacije od najmanje 25 godina.

Ona je naglasila da je Niš izabran kao lokacija za novu elektranu zbog direktne oslonjenosti na interkonekciju Srbija-Bugarska, čiji je kapacitet 1,8 milijardi kubnih metara godišnje, i povezanosti sa gasovodom Balkanski tok.

- Takođe, dodatnu sigurnost daje mogućnost snabdevanja utečnjenim prirodnim gasom (LNG) interkonektorima iz pravca Severne Makedonije i Grčke, koje planiramo da završimo do 2028. godine“, dodala je ministarka. „Izgradnja gasne elektrana biće i podsticaj razvoju privrede na jugu Srbije, kroz uključivanje domaćih firmi u realizaciji projekta, kao novi izvor električne energije za industriju, ali i kao izvor toplotne energije za grad Niš - navela je ministarka.

Đedović Handanović je istakla da je izgradnja gasne elektrane prvi zajednički poduhvat EPS-a, Srbijagasa i azerbejdžanskog SOCAR-a i da će ove energetske kompanije biti nosioci aktivnosti u delu pripreme tehničke dokumentacije.

- Za Srbiju je posebno važno to što Azerbejdžan, preko kompanije SOCAR, u ovom projektu ne učestvuje samo kao snabdevač gasa, već kao strateški partner u razvoju proizvodnog kapaciteta - navela je ministarka.

Ona je podsetila da je Azerbejdžan strateški partner Srbije u energetici i prva zemlja sa kojom je Srbija diversifikovala snabdevanje prirodnim gasom.

- Isporuke gasa iz Azerbejdžana su povećane dva puta otkad smo započeli saradnju pre tri godine, a prošle godine su bile oko 2 miliona kubika dnevno i čine najveći deo naše trgovinske razmene. Srbija i Azerbejdžan su dve prijateljske zemlje koje svoje odnose brižljivo grade i stalno unapređuju, pre svega zahvaljujući dobrim odnosima dva predsednika, Vučića i Alijeva. U narednih mesec dana kreće direktna avio linija iz Beograda za Bakuu i niz poseta na visokom nivou i drago mi je da smo danas to pokrenuli razgovorima o zajedničkom poduhvatu izgradnje gasne elektrane kod Niša, koji će dugoročno ojačati i produbiti našu stratešku saradnju, kao i energetsku bezbednost Srbije - rekla je ona.

U razgovoru s ministrima Vlade Azerbejdžana, bilo je reči i o energetskoj situaciji u Evropi i Aziji u uslovima rata na Bliskom istoku i posledicama sukoba na rute snabdevanje gasom i naftom, cene i dostupnost energenata.