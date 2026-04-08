Slušaj vest

Član Upravnog odbora poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Dušan Nikolić izjavio je da prevoznici iz Srbije ipak neće organizovati blokade graničnih prelaza 14. aprila, iako su to ranije najavili, jer očekuju da će sa Evropskom unijom biti pronađena dodatna rešenja za profesionalne vozače koji rade u zemljama Šengena.

Odgovarajući na pitanje da li će doći do blokada zbog početka pune primene EES sistema od 10. aprila, Nikolić je za Tanjug naveo da su prevoznici odlučili da odustanu od protesta, uz očekivanje da će države članice EU pronaći načine da olakšaju svakodnevni rad vozača.

On je naglasio da su prevoznici i vozači od izuzetnog značaja za privredu Srbije, ističući da bez njih nema nesmetanog funkcionisanja ekonomije.

Podsetimo, prevoznici iz Srbije su ranije najavili da će protest profesionalnih vozača početi 14. aprila ukoliko se do 10. aprila, kada je planiran početak pune primene sistema ulaz/izlaz (EES), ne pronađe adekvatno rešenje za njihov status.

Prevoznici iz regiona su krajem januara već blokirali granične prelaze zbog strogih pravila viznog režima Evropske unije, poznatog kao pravilo 90/180 dana.

Prema propisima EU, vozači iz zemalja koje nisu članice mogu u okviru perioda od 180 dana boraviti najviše 90 dana unutar Šengen zone.

Dodatno opterećenje predstavlja i uvođenje EES sistema, koji podrazumeva prikupljanje biometrijskih podataka na granicama.