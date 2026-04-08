Rusija i Severna Koreja ponovo su uspostavile direktne avio-letove između Moskve i Pjongjanga, prvi put nakon više od 25 godina prekida.

Letove realizuje ruska avio-kompanija Nordwind Airlines, čime je i zvanično pokrenuta nova turistička linija koju je Moskva duže vreme najavljivala.

Avioni poleću prazni

Ipak, i pored velikih očekivanja, prvi pokazatelji govore da interesovanje gotovo da ne postoji. Prema dostupnim podacima, avioni na ovoj relaciji poleću gotovo bez putnika, što sugeriše da građani Rusije nisu voljni da u većem broju putuju u jednu od najzatvorenijih i najrestriktivnijih država na svetu.

Politički projekat bez tržišta

Pokretanje ove linije deo je šire političke i ekonomske saradnje između Rusije i Severne Koreje, ali izgleda da tržišna potražnja ne prati političke planove. Turističke posete Severnoj Koreji podrazumevaju strogo kontrolisane uslove, ograničeno kretanje i unapred određene itinerere, što većini putnika nije naročito privlačno.

Test za budućnost ove linije

Slab odziv putnika dovodi u pitanje dugoročnu održivost ove avio-linije. Ako se trend gotovo praznih letova nastavi, ostaje otvoreno pitanje da li će ova ruta opstati ili će ostati simbol političkog povezivanja bez stvarne ekonomske isplativosti.