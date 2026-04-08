Prema indeksu kompanije Cox Automotive, vrednost polovnih vozila porasla je za 6,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši najviši nivo od leta 2023.

Potražnja ne slabi uprkos globalnim krizama

Iako su geopolitičke tenzije, visoke cene goriva i sukobi na Bliskom istoku uticali na tržišta, interesovanje za polovne automobile ostaje snažno.

Kako navode analitičari, kupci se i dalje okreću polovnim vozilima jer su znatno pristupačnija od novih.

Manjak vozila dodatno podiže cene

Ponuda polovnih automobila i dalje je ograničena. Zalihe su u martu pale na manje od 40 dana, što je najniži nivo ove godine.

Manja ponuda rezultat je slabije prodaje novih vozila, što automatski znači i manje zamenskih automobila koji dolaze na tržište polovnjaka.

Velika razlika u cenama novih i polovnih

Prosečna cena polovnog automobila iznosi oko 25.287 dolara, dok novi modeli u proseku koštaju više od 49.100 dolara.

Upravo taj jaz u cenama dodatno gura kupce ka polovnim vozilima.

Očekivanja za 2026 godinu

Procene pokazuju da će ove godine biti prodato oko 20,4 miliona polovnih automobila, što je blago povećanje u odnosu na ranije prognoze.

Ipak, očekuje se da će tokom druge polovine godine doći do usporavanja, pa bi ukupna prodaja mogla da padne za oko 1 odsto u poređenju sa 2025.

Zašto kupci biraju polovne automobile

Glavni razlog ostaje dostupnost i cena. Novi automobili postaju sve skuplji, što mnoge kupce usmerava ka tržištu polovnjaka.

Istovremeno, manja prodaja novih vozila dodatno ograničava ponudu polovnih, čime se zatvara krug koji održava visoke cene na tržištu.