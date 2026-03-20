Automobil koji je često menjao vlasnike ili države registracije takođe može kriti neprijatne tajne.

Istraživanje koje je kompanija za obradu podataka o automobilima carVertical sprovela u Srbiji i drugim evropskim zemljama, analiziralo je najekstremnije slučajeve zabeležene na tržištu polovnih vozila tokom 2025. godine. Automobili "podmlađeni“ za stotine hiljada kilometara, troškovi štete koji dostižu vrtoglave cifre i vozila koja su promenila po nekoliko država, jasno pokazuju da je bez mera predostrožnosti lako kupiti model sa veoma lošom istorijom.

Pojedini automobili u Srbiji promenili i do pet država

Značajan broj vozila započinje svoj vek u jednoj zemlji, ali se tokom vremena prodaje i izvozi u inostranstvo. Usled toga, stariji automobili često prođu kroz više država i promene po nekoliko vlasnika. Od svih modela koje proveri carVertical u Srbiji, određeni automobili prednjače po broju pređenih granica. Modeli kao što su BMW X5, Audi A8, Mercedes-Benz S-klasa, Volkswagen Golf, Porsche Panamera i Audi SQ5 promenili su po čak 5 različitih zemalja.

Automobil sa najviše vlasnika u Srbiji bio je Audi A5 (njih 20), a prate ga Volkswagen Golf sa 18 i Mercedes-Benz SL-klase sa 17 vlasnika.

Prema rečima eksperta za tržište automobila u kompaniji carVertical, Matasa Buzelisa, tako učestala promena vlasnika često ukazuje na loše stanje vozila:

- Ako automobil neprestano menja vlasnike, to u mnogim slučajevima ukazuje na ozbiljne probleme koji se jednostavno ne otklanjaju. Umesto adekvatne popravke, vozilo se iznova prodaje novim kupcima. Nije retkost da čak ni trenutni vkasnik nije svestan da je vozilo prethodno prošlo kroz više različitih država. Ako se automobil kupi bez provere istorije, do ovih informacija je gotovo nemoguće doći na bilo koji drugi način.

Nemačka, koja godišnje izvozi skoro 2 miliona automobila, ne deli podatke o vozilima sa drugim zemljama. Drugim rečima, čim se automobil proda u inostranstvu, njegova istorija postaje nedostupna i ostaje „zarobljena” u bazama nemačkih institucija. Nemačka nije jedina evropska zemlja sa ovako strogim propisima. Budući da se na starom kontinentu veliki broj automobila uvozi, ovakve okolnosti idu na ruku nepoštenim prodavcima koji kriju prošlost vozila i obmanjuju lakoverne kupce.

Rezultati provera u Srbiji

Automobil koji je učestvovao u nekoliko manjih saobraćajnih nezgoda nije nikakav izuzetak, ali određeni modeli u svojim izveštajima o istoriji beleže na desetine zapisa o oštećenjima. Najviše oštećivani automobili u Srbiji bili su BMW X5 i BMW serije 7 – svaki sa po 17 zapisa o oštećenjima. Prati ih Škoda Superb sa 15 zabeleženih oštećenja. Važno znati da broj registrovanih oštećenja ne mora nužno značiti da je automobil učestvovao u isto tolikom broju saobraćajnih nezgoda. U pojedinim slučajevima, više zapisa može biti povezano sa istim udesom, pa ukupan broj oštećenja na vozilu zapravo preciznije oslikava njihovu ozbiljnost.

Osiguravajuća društva najviše procenjuju štete na luksuznim automobilima. U Srbiji, rekordne iznose ukupne štete zabeležili su Porsche Cayenne S (165.000 EUR), Mercedes-Benz AMG GT (145.000 EUR) i Audi R8 (115.000 EUR).

- Ako iznos štete na automobilu dostiže desetine ili čak stotine hiljada evra, takvo vozilo treba izbegavati ili ga barem odvesti na detaljan pregled u ovlašćeni servis. Pošto izveštaji o istoriji vozila pokazuju šta je tačno bilo oštećeno, može se obratiti pažnja na te detalje i zatražiti od stručnih lica da pažljivije procene konkretne komponente. U suprotnom, kupovina takvog automobila može se kasnije pretvoriti u noćnu moru, naročito kada dođe trenutak za prodaju vozila sa kompromitovanom istorijom - navodi Buzelis.

Kilometraža vraćena za stotine hiljada kilometara

Kilometraža vozila jedan je od glavnih kriterijuma koji se koriste prilikom izbora polovnog automobila. Generalno, što je broj pređenih kilometara veći, to je automobil manje privlačan na tržištu polovnih automobila. Iz tog razloga, manipulacija kilometražom i dalje ne gubi na popularnosti, zbog čega ljudi u Evropi godišnje gube milione evra.

Od svih automobila koje je carVertical proverio u Srbiji tokom 2025. godine, kilometraža je najviše korigovana na modelima Volvo V70 – u proseku za 289.000 kilometara. Slede Toyota Avensis (sa 240.000 km) i Renault Master (sa 231.000 km). Prevara sa kilometražom naročito pogađa kupce skupljih automobila, gde trošak zbog nerealno visoke cene može porasti i za desetine hiljada evra.

- Falsifikovana kilometraža često karakteriše modele uvezene iz inostranstva. Budući da države ne razmenjuju podatke o vozilima, istorijski podaci ostaju nedostupni institucijama zemlje u koju se automobil uvozi. Ovakvu manjkavu situaciju moglo bi da promeni samo zajedničko evropsko vođstvo, kako bi kupci imali priliku da se upoznaju sa istorijom vozila bez ikakvih ograničenja i kako ne bi postali žrtve prevare - objašnjava Buzelis.